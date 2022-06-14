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戴德梁行：全年樓價最多升3%　鐵路基建成熟　新界樓價追近市區

股樓投資 17:41 2022/06/14

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美國已經開始加息，而且日後可能加得更快更急，而香港銀行遲早跟加，對樓市或多或少有影響。戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明認為，假如香港跟隨美國加息，業主的供樓開支必定增加，但只要加息一厘以下，相信僅是心理影響居多。

延伸閱讀 HIBOR升至0.38厘　創19個半月新高　供樓利率報1.68厘（6月14日更新）【下一頁

雖然戴德梁行認為美國加息對香港樓市影響有限，但亦不敢睇得太樂觀，原因是影響樓市的因素眾多，故相信全年樓價最多升3%。戴德梁行董事及香港研究部主管陳健珩表示，雖然由年初至今整體樓價依然向下，但跌幅收窄，而個別受歡迎的屋苑樓價按季錄得微升，顯示用家需求健康，又預計下半年住宅市道繼續由一手新盤帶動，而交投量將比上半年有所增長。 

黎劍明說：「雖然整體樓價大致向下，但個別受歡迎的屋苑因需求較大，樓價初見止跌回升。以各類市場作比較，當中代表細價盤的沙田第一城按季升1.1%；而代表中價市場的太古城則持平；代表豪宅市場的貝沙灣按季微升0.7%。」 

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該行認為，長遠而言，基建項目將提高本港各區的連接性，拉近市區與偏遠地區的樓價差距，並加快市區重建，有利樓市健康發展。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 戴德梁行

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