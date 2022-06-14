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【二手樓價】早年34萬買屯門康德花園　現低市價7%沽　帳面仍大賺近13倍

股樓投資 17:23 2022/06/14

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本港樓價高位橫行，上車客若要揾較平物業，可能要考慮樓齡較舊的選擇；相對而言，早年買入物業的業主，單位升幅更可觀。美聯物業梁磊昇表示，屯門康德花園錄得一宗低市價成交，業主因早年買入價平，故願「平少少」賣樓，單位仍升值近13倍。

成交單位為屯門康德花園3座低層A室，實用面積415平方呎，屬兩房間隔。代理指，單位最初以開價505萬元市價放售，由於原業主在30多年前以34萬元購入，物業至今升幅驚人，所以議價幅度增加，累減至465萬元成交，低市價7%，實用呎價11,205元。

原業主在1988年約34萬元購入，是此轉手帳面獲利431萬元，物業升值12.7倍。

【有相睇】上網搵筍盤　睇中靚裝舊公屋　零議價即入市　呎價不用1萬【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

二手市場 康德花園 美聯物業 屯門

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