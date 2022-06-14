【大行報告】 瑞信首予「跑贏大市」評級 料太平洋航運今年股息率有望達19% 股價潛在升幅逾四成

瑞信發表研究報告指，太平洋航運（02343）為龍頭散裝船運商，儘管行業供應緊張，但仍具優勢，且在貿易流動變化的情況下盈利勢頭依然穩固，因此首予其「跑贏大市」評級，以現金流折現率計，目標價5元，與現價3.47元計，潛在升幅逾四成。

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報告指出，雖然面對中國經濟增長或轉弱，以及商品價格處於高位將拖累對散裝船需求，但值得留意是，俄烏戰爭令全球供應鏈改變，貿易模式或有所轉變，同時中國或會擴大基建投資，太平洋航運有望受惠。該行認為，公司現時估值不高，現相當於預測今年市賬率1倍，低於歷史均值2.8倍，而隨著強勁自由現金流生成，以假設50%分派比率計，今年股息率有望達19%。

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記者：郭秀慧