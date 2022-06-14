約翰遜指英未係時候徵垃圾食品稅「食少啲最有效減肥 」

英國公布《國家食品戰略》計劃書，但未有採納業界建議將垃圾食物稅納入戰略計劃內。首相約翰遜憂慮食物成本問題，指未到時候徵收垃圾食品稅，更稱「食少啲」是最有效的減肥方法。英國政府周二（14日）亦發表評論，建議生產商應縮小薯片等零食包裝助民眾減肥。

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英國政府周一（13日）公布《國家食品戰略》計劃，著重糧食供應安全，包括提高當地食品產量及解決勞動力問題，但未有接納Leon Restaurants創辦人 Henry Dimbleby建議，針對垃圾食物徵收糖及盬稅。

約翰遜（Boris Johnson）同日在康沃爾（Cornwall）訪問Southern England Farms農場，向記者表示現在徵收垃圾食物稅會推高食品成本。他否認政府未能解決民眾肥胖問題，指當局已與食品商合作，降低食品的糖和盬含量。

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約翰遜續稱政府必須要提倡健康飲食，而最有效的減肥方法是「食少啲」。

英國政府周二亦發表評論，建議生產商縮減朱古力棒及包裝薯片份量，幫助民眾減肥。

數據指，有6成英國人有超重或肥胖問題，預料2040年超重比例增加至7成。國民保健服務（NHS）每年花費逾60億英鎊（572億港元）治療與肥胖相關的健康問題。

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責任編輯：郭麗明