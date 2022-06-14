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【Bitcoin】列法定貨幣後暴跌 薩爾瓦多：財政風險極低

環球經濟金融 17:25 2022/06/14

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中美洲國家薩爾瓦多去年9月將比特幣（Bitcoin）列為法定貨幣，但Bitcoin價格累計已較當時暴跌一半。而薩爾瓦多政府官員就派定心丸，指購買Bitcoin的賬面損失金額僅佔國家總預算一小部分，指財政風險極低。

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薩爾瓦多政府自去年9月以來累計購買2,301枚Bitcoin，但Bitcoin目前價格已較當時暴跌50%。《德國之聲》（Deutsche Welle ）早前估計薩爾瓦多投資Bitcoin已經損失4,000萬美元（約3.12億港元）。

薩爾瓦多財政部長塞拉亞（Alejandro Zelaya）周一（13日）表示，當人們表示Bitcoin為薩爾瓦多帶來龐大財政風險時，他唯一可以做的事情就是微笑。

塞拉亞強調薩爾瓦多的財政風險極低，指薩爾瓦多投資Bitcoin損失的4,000萬美元，其實僅佔薩爾瓦多總預算的不足0.5%。

薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）5月曾宣布斥資約1,550萬美元（約1.2億港元），以每枚約30,744美元的平均價增購500枚Bitcoin，形容是次增購屬撈底。

雖然國際貨幣基金組織（IMF）一再呼籲薩爾瓦多，取消Bitcoin的法定貨幣地位，但過去Bitcoin價格下跌時薩爾瓦多也出手增購。當地為推廣Bitcoin交易，更推出虛擬錢包提供免費交易且允許快速跨境支付。

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責任編輯：鄭錦玲

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