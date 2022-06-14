【創科教育】香港電車tramplus夥拍麻省理工學院 雙方簽訂為期5年獨家合作協議 為本港中學生提供專業STEAM認可課程

香港電車的姊妹公司叮叮科創（tramplus）宣布，與麻省理工學院旗下的MIT Hong Kong Innovation Node（MIT Node）簽訂為期5年的獨家合作協議，㩦手為本地中學提供貫徹MIT設計思維（Design Thinking）及Mind and Hand （MIT校訓 - Mens et Manus) 教學理念的電車STEAM證書課程，課程預計將於今年第4季推出，學生完成課程可獲頒授證書。

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近年學界越趨重視創科教育，tramplus將會成為MIT Node在「智慧出行」及「可持續發展」兩大STEAM範疇的獨家合作夥伴，提供「智慧城市融合」及「循環設計」等理念的國際級學習體驗。課程預計將於今年第4季推出，現正接受學校報名，tramplus亦將公開招募有志投身教育行列的大學生參與暑期培訓。

這個STEAM課程由MIT Node設計及tramplus主辦，課程時間不少於20小時。課程首階段專注培育中二至中三（或同等程度）學生。課程標榜有趣及互動性強，透過「先理解，後反思」的學習方式，務求令同學得出自我觀點去解決現實中不同的挑戰。題材方面，課程以電車作引旨及實例，學生將具體地思考智慧城市的發展機遇。學生完成課程後可獲得由tramplus及MIT Node頒授的證書。

另一方面，tramplus與MIT Node及本地大學合作，提供有薪的職業導向訓練及實習機會，為有志投身創科教育的年輕大學生打開大門。經MIT Node遴選後，合資格的實習生可獲得專業教育培訓，完成培訓後可獲MIT Node頒授教學證書，正式成為MIT Node及tramplus的認可導師。實習生日後能夠學以致用，與tramplus教育團隊到訪中學擔任STEAM導師。

tramplus透露，將繼續與學術界及不同產業成為合作夥伴，建立強大網絡，推動STEAM教育及培育本地創科新星。

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tramplus總經理張永恒表示：「我們很榮幸tramplus成為麻省理工學院MIT Hong Kong Innovation Node在STEAM領域中的專屬合作夥伴。我們期望透過與MIT Node的合作，將源自香港的百年工藝和工程智慧，結合MIT的教學理念，以具啟發性的課程培育年輕一代的STEAM智慧和能力。」

MIT Node執行董事冼超舜博士表示：「自2015年起，MIT Node一直專注於培育MIT學生的創新能力。透過與tramplus獨一無二的合作，MIT Node首次為中學制定教學課程，期望能進一步加強區內的創科生態發展。我們非常期待與tramplus攜手推動本地STEAM教育，將我們機構頂級的藝術、科學和工程教學方式融合叮叮的卓越技術和工藝，為本地學生提供更大的科創發揮平台。」

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責任編輯：嚴浩文