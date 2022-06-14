  • 26°C
香港時間 : 2022614日 (二) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創科教育】香港電車tramplus夥拍麻省理工學院 雙方簽訂為期5年獨家合作協議 為本港中學生提供專業STEAM認可課程

理財智慧 18:27 2022/06/14

分享：

分享：

香港電車的姊妹公司叮叮科創（tramplus）宣布，與麻省理工學院旗下的MIT Hong Kong Innovation Node（MIT Node）簽訂為期5年的獨家合作協議，㩦手為本地中學提供貫徹MIT設計思維（Design Thinking）及Mind and Hand （MIT校訓 - Mens et Manus) 教學理念的電車STEAM證書課程，課程預計將於今年第4季推出，學生完成課程可獲頒授證書。

【青姐話】半生不死 等待沖喜

近年學界越趨重視創科教育，tramplus將會成為MIT Node在「智慧出行」及「可持續發展」兩大STEAM範疇的獨家合作夥伴，提供「智慧城市融合」及「循環設計」等理念的國際級學習體驗。課程預計將於今年第4季推出，現正接受學校報名，tramplus亦將公開招募有志投身教育行列的大學生參與暑期培訓。

這個STEAM課程由MIT Node設計及tramplus主辦，課程時間不少於20小時。課程首階段專注培育中二至中三（或同等程度）學生。課程標榜有趣及互動性強，透過「先理解，後反思」的學習方式，務求令同學得出自我觀點去解決現實中不同的挑戰。題材方面，課程以電車作引旨及實例，學生將具體地思考智慧城市的發展機遇。學生完成課程後可獲得由tramplus及MIT Node頒授的證書。

另一方面，tramplus與MIT Node及本地大學合作，提供有薪的職業導向訓練及實習機會，為有志投身創科教育的年輕大學生打開大門。經MIT Node遴選後，合資格的實習生可獲得專業教育培訓，完成培訓後可獲MIT Node頒授教學證書，正式成為MIT Node及tramplus的認可導師。實習生日後能夠學以致用，與tramplus教育團隊到訪中學擔任STEAM導師。

tramplus透露，將繼續與學術界及不同產業成為合作夥伴，建立強大網絡，推動STEAM教育及培育本地創科新星。

【延伸閱讀】【提早暑假】香港電車姊妹公司叮叮科創 推STEM網上訓練營4月開班

【延伸閱讀】【虛擬經濟】香港電車姊妹公司叮叮科創　舉辦首個學界NFT設計比賽

tramplus總經理張永恒表示：「我們很榮幸tramplus成為麻省理工學院MIT Hong Kong Innovation Node在STEAM領域中的專屬合作夥伴。我們期望透過與MIT Node的合作，將源自香港的百年工藝和工程智慧，結合MIT的教學理念，以具啟發性的課程培育年輕一代的STEAM智慧和能力。」

MIT Node執行董事冼超舜博士表示：「自2015年起，MIT Node一直專注於培育MIT學生的創新能力。透過與tramplus獨一無二的合作，MIT Node首次為中學制定教學課程，期望能進一步加強區內的創科生態發展。我們非常期待與tramplus攜手推動本地STEAM教育，將我們機構頂級的藝術、科學和工程教學方式融合叮叮的卓越技術和工藝，為本地學生提供更大的科創發揮平台。」

【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
STEAM 可持續發展 電車 麻省理工學院 智慧城市

上一篇文章

【新股IPO】思派健康科技傳於本周尋求通過上市聆訊 騰訊有份投資

下一篇文章

【新股IPO】天齊鋰業傳本周闖關 集資最多15億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記
【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記
【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【2022消費券】離境移民不獲發消費券？ 離港提早領強積金將失資格 新來港人士可獲半額
【2022消費券】離境移民不獲發消費券？ 離港提早領強積金將失資格 新來港人士可獲半額
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠
【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款