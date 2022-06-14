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【出手打擊】Deepfake猖獗　歐盟要求Google、Facebook、Twitter打擊相關技術

科技 17:17 2022/06/14

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據《路透社》取得的一份歐盟文件顯示，歐盟將要求Google、Facebook、Twitter等平台必須採取措施打擊Deepfake與假帳號，否則將會面臨巨額罰款。

俗稱換臉的深偽技術（Deepfake）引伸出不少問題，網上流傳的影片和相片，讓人難以判斷真假。據《路透社》取得的一份歐盟文件顯示，歐盟將要求Google、Facebook、Twitter等平台必須採取措施打擊Deepfake與假帳號，否則將會面臨巨額罰款。

【網絡安全】小心Facebook Messenger詐騙訊息 研究：過百萬用戶資料遭盜
 
為了防止不實資訊散布，歐盟執委會（European Commission）在2018年發布不實資訊行為守則（Code of Practice on Disinformation），以業界自律為原則來實施；現在則將成為一項共同監管的計劃，由監管機構與同意遵守的簽署方共同承擔責任。

更新後的守則將有示範案例，以詳細說明簽署方必須處理的操縱行為，包括Deepfake、假帳號等。據悉，更新規定後的不實資訊行為守則預計於本周四發表。

【YouTube】Elon Musk抨擊YouTube 對詐騙廣告視而不見
 
該守則還與今年較早前由歐盟27個國家同意的「數碼服務法」（Digital Services Act，DSA）有關，因其中一部分是關於打擊氾濫的假消息。而根據DSA的規定，未能履行守則的公司將會面臨高達全球營業額6%的罰款。一旦公司簽署了守則，則有6個月的時間制定對應措施。簽署方還必須採取措施處理夾雜假消息的廣告，並提升政治廣告的透明度。

【集體訴訟】Google違反「生物特徵訊息私隱法」 向伊利諾伊州居民賠7.8億元

責任編輯：廖淑瑩

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