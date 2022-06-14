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【財富管理】渣打利園1.5萬呎財富管理中心 增設大灣區理財中心 提供跨境理財服務

理財智慧 17:44 2022/06/14

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渣打銀行（香港）宣布，於利園一期開設全新財富管理中心，面積1.5萬平方呎，服務渣打優先私人理財及「優先理財」客戶。該中心更設有大灣區理財中心，為大灣區客戶提供跨境理財服務。

為滿足大灣區金融發展所帶來的跨境投資需求，渣打利園財富管理中心設有大灣區理財中心，由精通跨境理財業務及客戶需要的大灣區專隊，提供一系列跨境理財及國際銀行配套。渣打香港與渣打中國合作，提供跨境開戶見證及遞送文件服務---渣打香港的大灣區理財中心可協助身處本港的渣打中國客戶，更新渣打中國賬戶通訊地址、電話號碼、開戶證件，以及重啟不動賬戶。同樣，渣打於大灣區其他城市的大灣區理財中心，亦會向身處內地的渣打香港客戶提供渣打香港賬戶的便利措施，方便大灣區客戶處理跨境賬戶。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

渣打香港個人、私人及中小企業銀行業務主管王麗珠表示：「渣打利園財富管理中心是繼尖沙咀K11優先私人理財中心後，另一項提升高端客戶群理財體驗的重要投資，大大加強了我們提供卓越個人化理財諮詢服務，以及為大灣區客戶提供『一站式』跨境銀行服務的優勢。渣打於高端客戶群市場建立起穩固的市場地位，客戶持續增長，當中優先私人理財客戶按年增加近40%。相信隨著兩地金融市場互聯互通機制不斷完善，將有助我們開拓更廣闊的市場及跨境投資的空間。」

渣打利園財富管理中心佔地1.5萬呎：

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渣打香港個人、私人及中小企業銀行部高端客群主管文偉成表示﹕「渣打一直投放大量資源提升數碼平台及優化分行體驗，因此雖然分行服務於疫情期間受到影響，財富管理的新增資金淨值(Net New Money)仍按年錄得超過一倍的升幅，過去兩年來自數碼平台的財富管理收入更急增超過一倍 。」

為提升財富顧問團隊的質素及向客戶提供頂尖的理財諮詢服務，集團投資1,500萬美元，與全球其中一所最著名及最大的研究生商學院INSEAD合作設立渣打 – INSEAD Wealth Academy，為旗下26個市場超過3,000名客戶經理及投資顧問提供長期的專業課程。香港課程於去年底展開，除了財富管理知識、溝通技巧外，亦包括一些專業領域，如遺產規劃與承傳、可持續金融方案等。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

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記者：李兆明

 

 

 

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