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【2022消費券】PayMe及BoC Pay成消費券新支付工具 滙豐推4,000萬元獎賞 中銀推1.5萬元商戶優惠

理財智慧 15:26 2022/06/14

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滙豐（00005）PayMe及中銀香港（02388）BoC Pay獲選為新一輪消費券計劃第二階段的儲值支付工具，滙豐將推出總值4,000萬元的獎賞予選擇以PayMe接收消費券的人士，當中包括商戶消費折扣券及大抽獎。中銀則為第二期消費券推出「轉會現金賞」，合資格市民登記以BoC Pay領取消費券，可享100元現金賞及逾15000元商戶優惠。

滙豐表示，非常高興PayMe獲選為新一輪消費券計劃的儲值支付工具之一，PayMe用戶人數超過270萬，將全力配合消費券的登記及發放，同時會推出總值4000萬港元的獎賞予選擇以PayMe接收消費券的人士，當中包括商戶消費折扣券及大抽獎。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

中銀表示，由即日起至6月30日，新客戶下載及以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，另可獲額外68元迎新獎賞。若客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，可獲20元推薦獎賞。

為協助市民「轉會」，中銀香港全線分行安排了消費券大使，向市民示範如何下載 BoC Pay以領取消費券，並特設消費券24小時專線3988 1822，方便客戶查詢以BoC Pay登記消費券安排。另外，合資格香港市民可於2022年6月23日至7月23日前往消費券計劃網站（按此連結），登記使用PayMe賬戶接收及使用消費券。

【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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