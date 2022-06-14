▲ 【虛擬銀行】畢馬威料虛銀達致盈利時間或較原先預期為長 部分虛銀或未來數年停業收場

畢馬威中國發表《2022年香港銀行業報告》，指香港8家虛擬銀行於去年首度全面營運，去年開戶數目及市場份額穩步增長，但在客戶存款總額及貸款淨額方面均面臨挑戰，考慮到市場競爭激烈及何時錄得盈利仍存在不確定性，畢馬威中國預計，部分虛擬銀行或會於未來數年悄然停業或整合。

畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，虛擬銀行面對不少挑戰，因虛銀推出初期，不少傳統銀行已改善其電子銀行體驗，故令較少人有興趣試用虛銀服務，加上低息環境影響虛銀收入及盈利能力，他預期有部分虛銀會成功，相信目前貸款量較大的虛銀會自動成功，但達致盈利所需的時間有機會較其原先預期為長。

報告又指，傳統銀行於去年進一步投資於數碼銀行功能並下調收費，令虛銀續面對激烈競爭，虛銀在去年下半年的新客戶增長勢頭放緩，截至去年12月虛銀客戶存款總額處於250億元水平，相當於整體銀行業的0.17%。

受信貸風險等因素影響 銀行將偏向審慎

另外，報告相信在通脹及利率上行的預期下，香港銀行的淨息差將有改善，業界收入或於今年呈現升勢，惟受信貸風險及其他不確定因素影響，銀行將偏向審慎。馬紹輝指，聯儲局或在今年多次上調息率，香港銀行收入因此有望提升，不過經濟活動放緩或為整個行業帶來陰霾，而貸款增長亦可能受企業投資信心所影響。

馬紹輝補充，預計零售消費受惠社交距離措施放寬及消費券計劃所帶動，在第五波疫情完結後快速反彈，不過香港及內地企業的借貸和投資信心仍存在不確定性，或會影響到今年的貸款增長。

報告研究發現，香港銀行業去年整體資產負債表續擴張，持牌銀行的資產總額提升4.9%至24萬億元，而貸款及墊款增加6.6%至逾11萬億元。低息環境及經濟不確定性持續影響銀行的盈利能力，於去年所有持牌銀行的撥備前經營溢利，按年跌15.4%至1,960億元，去年低息環境持續削弱了所有持牌銀行的整體淨息差，去年整體淨息差較前年收窄9個基點至1.31厘。期內，香港銀行業的資產質素微降，受訪銀行的減值貸款比率由0.78%微升至0.86%。

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