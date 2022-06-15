加拿大取消旅客接種疫苗要求 包括内陸及出境（第二版）

隨著新冠肺炎疫情緩和，各地陸續放寬防疫要求。加拿大政府宣布，本月20日起取消內陸航班及火車旅客，及出境旅客的新冠疫苗接種要求。另外，加拿大總理杜魯多宣布第二次確診新冠肺炎，他上周出席峰會曾和美國總統拜登等領袖見面。美國衛生部長同日亦宣布，在1個月內第二次確診。

（第二版更新正式宣布）

美國周日起 取消入境旅客新冠陰性檢測要求 【下一頁】

加拿大聯邦政府周二（14日）宣布，下周一（20日）起取消內陸航班及火車旅客，及出境旅客疫苗接種要求。但入境加拿大的外籍遊客，仍需預先接種疫苗。聯邦政府僱員疫苗接種要求亦會同時取消。

加拿大衛生部長杜克洛（Jean-Yves Duclos）發表聲明表示，取消措施反映當地公共衛生狀況改善。加拿大財政部委員會主席Mona Fortier確認，將允許部分尚未接種疫苗的聯邦政府僱員恢復正常工作。

加拿大近9成合乎接種資格人口，即約3,200萬人已接種疫苗。受政府強制接種措施影響，95%公務員亦已完成2劑疫苗接種。早前有航空業人士指，政府旅行措施延長民眾在機場的等候時間，加拿大國家航空委員會（The National Airlines Council of Canada）形容，是次公告是一個重要的里程碑，但仍未足夠，要求永久取消所有疫苗接種要求。

杜魯多（Justin Trudeau）周一早上於社交平台Twitter上表示，再次確診新冠肺炎。杜魯多指將遵從衛生防疫指引及隔離。他透露自己已接種3劑疫苗，目前感覺良好，並呼籲民眾盡快接種加強劑。是次為杜魯多第二次感染新冠肺炎，他曾於今年1月確診。

杜魯多上周曾出席美洲峰會，上周五（10日）曾和美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）會面，其後再參與拜登（Joe Biden）主持的午餐會議。但美國白宮官員周一表示，拜登並非密切接觸者。

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同日宣布確診的還有美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra），是次亦是他第二次感染，對上一次是在5月中確診。美國衞生及公共服務部（HHS）發言人Sarah Lovenheim表示，貝塞拉周一早上接受檢測結果呈陽性。他已接種第3劑疫苗，病徵輕微，將接受隔離及留家工作。

現年64歲的貝塞拉上周亦有出席美洲峰會，曾和拜登及美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）見面，但HHS指美國疾控中心（CDC）已判斷，兩人都不是貝塞拉的密切接觸者。

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責任編輯：李俊儀