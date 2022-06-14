  • 26°C
香港時間 : 2022614日 (二) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰 293】 國泰5月載客量按年增1.4倍 仍較疫前挫98% 預告上半年虧損按年收窄

股樓投資 16:47 2022/06/14

分享：

分享：

國泰航空（00293）公布，5月載客量按年增加1.4倍，但相比疫情前2019年5月水平仍大跌98%。國泰預期，今年上半年的業績仍會錄得重大的綜合虧損，但料虧損將收窄，主要受惠近日本港調整旅遊限制及檢疫安排令今季恢復更多運力、貨運業務表現強勁，以及過去兩年實施的成本控制措施見成效。

同場加映﹕【青姐話】半生不死 等待沖喜

國泰股價午後一度轉升，高見7.81元，升0.4%，接近收市調頭向下，收報7.77元，跌0.1%。

國泰指，5月份收入乘客千米數按年升1.6倍，但與2019年5月相比則減少97.1%。乘客運載率增加33.7個百分點至60.5%，以可用座位千米數計算的運力按年增加16.8%，與2019年5月相比下跌96%。至於月內運載9.2萬公噸貨物，與去年同月相若，但與2019年5月相比減少45.1%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌32.5%，與2019年5月相比減少59.9%。運載率下跌5.3個百分點至75.7%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少27.7%，與2019年5月相比減少66.1%。

【下半年展望】 花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

以首5個月計，載客量較去年同期增加59.1%，但運力下跌48.5%，而收入乘客千米數則上升49.3%。國泰指，展望旅遊需求未來數月將持續增長，期望年底將客運航點數目較年初時29個航點增加一倍。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 疫情 國泰航空（00293） 航空 國泰航空

上一篇文章

【有相睇】上網搵筍盤　睇中靚裝舊公屋　零議價即入市　呎價不用1萬

下一篇文章

【職場熱話】廿歲出頭獲升職 打工仔變老臣子上司 憂無法讓下屬服從
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022消費券】離境移民不獲發消費券？ 離港提早領強積金將失資格 新來港人士可獲半額
【2022消費券】離境移民不獲發消費券？ 離港提早領強積金將失資格 新來港人士可獲半額
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記
【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記
【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠
【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款