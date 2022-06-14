【國泰 293】 國泰5月載客量按年增1.4倍 仍較疫前挫98% 預告上半年虧損按年收窄

國泰航空（00293）公布，5月載客量按年增加1.4倍，但相比疫情前2019年5月水平仍大跌98%。國泰預期，今年上半年的業績仍會錄得重大的綜合虧損，但料虧損將收窄，主要受惠近日本港調整旅遊限制及檢疫安排令今季恢復更多運力、貨運業務表現強勁，以及過去兩年實施的成本控制措施見成效。

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國泰股價午後一度轉升，高見7.81元，升0.4%，接近收市調頭向下，收報7.77元，跌0.1%。

國泰指，5月份收入乘客千米數按年升1.6倍，但與2019年5月相比則減少97.1%。乘客運載率增加33.7個百分點至60.5%，以可用座位千米數計算的運力按年增加16.8%，與2019年5月相比下跌96%。至於月內運載9.2萬公噸貨物，與去年同月相若，但與2019年5月相比減少45.1%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌32.5%，與2019年5月相比減少59.9%。運載率下跌5.3個百分點至75.7%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少27.7%，與2019年5月相比減少66.1%。

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以首5個月計，載客量較去年同期增加59.1%，但運力下跌48.5%，而收入乘客千米數則上升49.3%。國泰指，展望旅遊需求未來數月將持續增長，期望年底將客運航點數目較年初時29個航點增加一倍。

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記者：郭秀慧