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【元宇宙】Meta革新香港文娛產業　四大方向推動元宇宙發展

科技 16:53 2022/06/14

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Meta今（14日）舉行發布會宣布將於香港展開一系列支持元宇宙發展的計畫。（文睿攝）

元宇宙（Metaverse）近年急速發展，惟香港大眾對元宇宙認識有限，或限制了本地有關元宇宙的發展。Meta今（14日）舉行發布會宣布將於香港展開一系列支持元宇宙發展的計畫，從日常生活、文化、藝術和教育方面著手，加深市民對元宇宙的認識外，同時培養本地元宇宙發展人才。

【元宇宙】KOL營銷平台TopSocial India　推首位印度虛擬網紅Kyra 

Meta大中華、蒙古及中亞區公共政策董事總經理陳澍於會上表示，元宇宙是未來發展趨勢，因此Meta將聯同一眾本地組織，包括本地連鎖咖啡店、內容創作者、教育工作者、藝術及文化團體及非牟利組織，為本地市民提供元宇宙體驗，讓市民透過擴增實境（AR）和虛擬實境（VR），進一步了解元宇宙在工作和生活方面的潛力，同時促進本地藝術文化和教育領域的AR和VR創新。

推動教育界元宇宙發展　提供AR培訓

由於元宇宙、AR和VR成為未來發展重要原素之一，因此培育本地相關人才變得十分重要。Meta為了啓發各界的創意、掌握新科技及增加大眾未來發展機會，Meta除了在香港大學設立獎學金推動學生學習相關知識外，未來將與香港生產力促進局和教育中心Fevaworks合作，為學生、教育工作者及大眾提供一系列培訓及工作坊，協助本地學生及大眾學習AR技能，同時為教育工作者提供最新的知識以教授學生相關技能，讓更多本港學生可以盡早接觸相關知識。

夥香港藝術中心　插足文娛界

另外，Meta表示旗下社交平台Instagram的數碼收藏品功能正在測試階段，現已邀請地插畫家Dustykid等香港創作者於平台上展示由他們創作或購買的NFT作品。Meta表示會透過初步測試以收集意見，以完善相關功能，在未來為創作者提供更多賺取收益的機會，使創作者的NFT作品能夠接觸更多受眾。

同時Meta正與香港藝術中心合作，於第二十八屆獨立短片及影像媒體比賽（IFVA）首度設立特別獎項「虛擬實境VR特別獎」，鼓勵電影創作者將VR融入藝術創作當中。

6月17日至29日　中環街市限定元宇宙體驗

Meta分別與本地插畫家Dustykid和餐飲生活概念空間Preface Coffee & Wine合作，推出期間限定元宇宙社區體驗活動，為香港市民提供體驗元宇宙的機會。首先，Meta與Dustykid將於6月17日至 29 日期間，在中環街市舉辦「DustyLand」展覽，市民可即場使用 Meta Quest 2 VR裝置進入元宇宙，以及試玩由Dustykid和年輕人共同創造的AR濾鏡。

    點擊圖片放大
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另外，Preface Coffee&Wine位於中環及銅鑼灣分店，將於7月1日至31日舉行元宇宙限定體驗活動。屆時，顧客同樣可使用 Meta Quest 2 VR 装置進人元宇宙，除此之外，顧客可參與由 Preface提供的Spark AR工作坊。

【HTC新機】HTC新手機6月28日登場　料搭載元宇宙平台

【元宇宙】Snapchat夥遊戲工作室HiDef　開發Bitmoji音樂社交遊戲

記者：文睿

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