【職場文化】善用心理測試　有助提高員工歸屬感

▲ 最著名的心理測試名為「16型人格測試」（MBTI），它已被超過88%的《財富》世界500強企業使用，並提供29種語言版本。（法新社）

心理測試（psychometric tests）近年深受亞太區企業歡迎，因為透過測驗，人力資源主管可更了解求職者和現職員工的優點、缺點、個性特徵和行為，從而更有效率地安排他們負責適合的崗位和工作，進一步提高他們的參與度。

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心理測試又稱為「能力傾向測試」（aptitude tests），根據澳洲心理測驗教練研究所（IPC）的說法，心理測試可根據個性特徵和能力，來衡量一個人是否適合某個角色；如套用在職場方面，僱主則可利用測驗中收集的訊息，來確定求職者是否某崗位的理想人選，甚至能發現面試時難以知悉的隱藏面向。

MBTI國際認受性高

最著名的心理測試名為「16型人格測試」（MBTI），它已被超過88%的《財富》世界500強企業使用，並提供29種語言版本。像所有測試一樣，MBTI提出問題來探究員工的偏好，並認識到可能有助於或阻礙其工作表現的重要因素，例如讓僱主了解到，某個員工擅長管理團隊而不是分析數據，而另一個員工則工作能力強、可獨立辦事等。

激勵員工 留住人才

心理測試除可用來招聘員工、尋找適合人選外，企業也能利用它作為激勵員工的舉措。一方面，人力資源部門可以測試結果為起點，為員工和企業制訂未來戰略和計畫；另一方面，企業也可就測試結果與員工進行對話，加深解其職業成長和發展道路，直接表達出對員工成長的關心。

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當測試結果指出員工在企業的優勢和適合角色時，員工都會感到被重視和被需要，這也能提升員工的參與度和歸屬感。站在企業角度，將資源培訓適合的人才，同時增加留住員工的機會，也算是一項成功的長線投資。

當然，心理測試並不保證員工能在公司取得成功，但就可以用來驗證員工是否適合，並幫助管理者確定如何最大限度地發揮其團隊成員的潛力，同時是吸引員工並改善其工作經驗的有效方法。

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責任編輯：陳卓賢