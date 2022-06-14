【虛擬經濟】Meta宣布在本港推元宇宙計劃 邀本地IG創作者測試NFT功能 夥本地兩培訓機構推AR課程

去年Facebook宣布將公司重新命名為Meta，正式開展元宇宙計劃。Meta今日宣布正式在本港展開一系列支持元宇宙發展的計劃，包括於本地咖啡店和公共空間為公眾提供VR體驗和展覽，以及向教育工作者和中學生提供AR培訓和工作坊。此外，今年5月在美國Instagram創作者中率先推出的NFT（非同質化代幣）數碼收藏品測試功能，亦將會推廣至亞太區，香港區會是計劃之首站。

【青姐話】半生不死 等待沖喜

Meta將率先聯同本地插畫家Dustykid和餐飲生活概念空間Preface Coffee & Wine推出期間限定元宇宙社區體驗活動，為本地市民提供體驗元宇宙的機會。由6月17日至29日，大家可以前往位於中環街市的DustyLand展覽，使用Meta Quest 2 VR裝置進入元宇宙，以及試玩由Dustykid和年輕人共同創造的AR濾鏡，參加者完成指定任務更可獲贈Dustykid x Meta #把善良帶上元宇宙限量版貼紙及AR名信片一套。

另外，由7月1日至31日，Preface Coffee & Wine位於中環及銅鑼灣的分店將會舉行元宇宙期間限定體驗活動。屆時，顧客凡購買一杯Metaverse咖啡即可使用Meta Quest 2 VR裝置進入元宇宙。顧客更可以優惠價300元，報名參與由Preface提供的Spark AR工作坊。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

Meta將與本地領先培訓機構香港生產力促進局和FevaWorks攜手合作，為學生、教育工作者及大眾提供一系列培訓及工作坊。這些工作坊將會協助本地學生及大眾學習AR技能，同時為教育工作者提供最新的知識以教授學生相關技能，讓更多本港學生可以盡早接觸相關知識。成功完成課程的人士將獲取證書，以證明他們的Spark AR技能。與此同時，Meta的長期慈善合作夥伴—加減乘除基金，將會領導社區外展工作並增強此計劃在整個教育界的影響。

Meta亦即將開始於Instagram測試數碼收藏品功能，並邀請包括Dustykid等香港創作者於平台上展示由他們創作或購買的NFT作品。Meta會透過初步測試以收集意見，以完善相關功能，在未來為創作者提供更多賺取收益的機會，使NFT作品能夠接觸更多受眾。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】Instagram本周起支援NFT功能 美國地區創作者率先試行

【延伸閱讀】【虛擬經濟】朱克伯格加速布局元宇宙 確認Instagram短期內將引入NFT功能

Meta正與香港藝術中心合作，於第二十八屆ifva比賽（前稱為香港獨立短片及錄像比賽）首度設立特別獎項「虛擬實境VR特別獎」，鼓勵電影創作者將VR技術融入藝術創作當中。此項特別獎項將會開放予來自香港及亞洲的作品，得獎者將會獲得豐富獎金及獎品，包括現金獎、Meta Quest 2 VR裝置及由Meta贊助的體驗之旅。除此之外，Meta亦將為香港首部被選為威尼斯電影節雙年展電影學院（虛擬實境電影部分）的VR影片作品《無舞之間》提供技術支援，此作品將於今年9月於香港西九文化區展出。

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文