【著數優惠】SOU・SOU迷喜訊！　與MEKO推出限量別注版陶瓷碟

MEKO最近與日本品牌SOU・SOU推出限量別注版陶瓷碟，由即日起至8月31日推出花漾夏日換領活動。品牌於線上及線下推出換購活動，凡購買任何MEKO飲品滿所需金額，即可以換購價89換購MEKO聯乘SOU・SOU別注版8吋陶瓷碟套裝。

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顧客凡於超級市場、便利店、連鎖日式超市及其他銷售點購買任何MEKO飲品滿30元，包括MEKO 100%純椰青水系列、Balancy系列及Smiley果茶系列，憑單一收據正本於MEKO網頁登記，即可以換購價89元換購MEKO聯乘SOU・SOU別注版8吋陶瓷碟套裝（一套三款），數量有限，換完即止。

此外，MEKO亦同步推出網上超市限定推廣，凡於Ztore及其他指定網上超市購買任何MEKO飲品滿所需金額，即可免費獲贈MEKO聯乘SOU・SOU別注版8吋陶瓷碟套裝乙套(一套三款)。

是次MEKO聯乘SOU・SOU別注版8吋陶瓷碟套裝一共有三款，包括有藍綠色拼黃白色花花款、粉紅色拼藍白色花花款及綠色拼橙白色花花款。

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責任編輯：廖淑瑩

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