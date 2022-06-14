【美國加息】渣打：儲局本周料加息半厘　7月及9月會議料再各加半厘

▲ 渣打料儲局本周加息半厘，7月及9月會議料再各加半厘。

美國聯儲局本港時間周四凌晨公佈議息結果，渣打預期本周將加息50點子。渣打又將對儲局7月份的加息預測，由原來的25點子升至50點子，並預期9月份會進一步加息50點子，該行原估計儲局9月份不會進一步加息。

根據渣打預測的基本情境，今次會議將加息50點子而非更大幅的加息，因該行認為儲局不希望過多的加幅震驚市場。不過，由於利率期貨市場已反映了55點子的加幅，故一旦最終宣佈僅加息50點子，而非愈來愈多市場人士估計的75點子，渣打料美元屆時將會即時走弱，投資者將一改現時買美元沽債券的策略，並由沽售債券轉為買入債券。

本周加息100點子機會極低

至於上述交易趨勢會持續多久，渣打認為須視乎儲局議息會議後對未來加息所發放的訊號。倘儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會後發放鷹派訊號，投資者料將極速逆轉上述交易。

上述預測是基於本周加息50點子的假設，一旦儲局今次會議加息75點子，渣打估計鮑威爾議息後將作出鷹派言論，預示未來會議加息50點子甚至更多。

另外，雖然渣打不排除儲局本周會議有機會選擇加息100點子，但該行直言機會極低，指只有當儲局認為現在的情況媲美沃爾克時刻（Volcker Moment），亦即1980年代初時任儲局主席沃爾克大幅加息應對通脹的情境，才會作出如此戲劇性的舉動。

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