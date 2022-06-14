【有相睇】上網搵筍盤　睇中靚裝舊公屋　零議價即入市　呎價不用1萬

受惠北部都會區概念，北區公屋有價有市，美聯物業蔡天賜表示，上水太平邨B座高層6室，實用面積420平方呎，兩房間隔，剛以410萬元（自由市場價）易手，實用呎價約9,762元。

代理續說，買家透過美聯官網物色物業，其後睇過上址資料，即約代理睇樓，由於上址價格相宜，裝修新淨，即使業主不肯減價，仍決定入市。

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從代理提供的相片可見，單位裝修新淨，改以開放式廚房設計，可即買即住。資料顯示，原業主於2003年3月以約16.64萬元購入上址。

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