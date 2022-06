▲ 【Bitcoin】MicroStrategy投資比特幣帳面損失料達10億美元 持有近13萬個比特幣、為全球持幣最多的上市公司

比特幣(Bitcoin)今日一度失守2萬1美元關口,全球持有比特幣最多的上市公司MicroStrategy(美:MSTR)帳面損失料已達到約10億美元。

過去兩年,MicroStrategy已累計持有近13萬個比特幣,共花費39.7億美元。根據該公司向美國SEC提交的最新季度文件,自2020年以來,該公司購買比特幣的平均價格穩步上漲,截至3月31日為每枚3.07萬美元。在比特幣暴跌下,MicroStrategy目前持有的比特幣價值僅略高於30億美元,意味相關損失達到近10億美元。

Microstrategy創辦人及行政總裁Michael Saylor是比特幣大好友,上月中旬曾表示比特幣「將達數百萬美元」(To go into the millions),他於6月12日在社交平台Twitter仍表示「In Bitcoin We Trust」。而比特幣單計今季已瀉近5成。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

相關文章:

【加密貨幣】比特幣Bitcoin插逾15%至2.1萬美元 分析:市場情緒非常糟糕、若失守2萬美元將再尋底

【Bitcoin】Tesla或因比特幣下瀉而虧損逾5億美元 即去年近1成盈利、相當於9551部美國版Model Y LR

【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Celsius停所有提款轉賬 比特幣以太幣分別跌7%及10%

編輯:姚卓然