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【Bitcoin】MicroStrategy投資比特幣帳面損失料達10億美元　持有近13萬個比特幣、為全球持幣最多的上市公司

股市 16:33 2022/06/14

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【Bitcoin】MicroStrategy投資比特幣帳面損失料達10億美元　持有近13萬個比特幣、為全球持幣最多的上市公司

比特幣（Bitcoin）今日一度失守2萬1美元關口，全球持有比特幣最多的上市公司MicroStrategy（美：MSTR）帳面損失料已達到約10億美元。

過去兩年，MicroStrategy已累計持有近13萬個比特幣，共花費39.7億美元。根據該公司向美國SEC提交的最新季度文件，自2020年以來，該公司購買比特幣的平均價格穩步上漲，截至3月31日為每枚3.07萬美元。在比特幣暴跌下，MicroStrategy目前持有的比特幣價值僅略高於30億美元，意味相關損失達到近10億美元。

Microstrategy創辦人及行政總裁Michael Saylor是比特幣大好友，上月中旬曾表示比特幣「將達數百萬美元」（To go into the millions），他於6月12日在社交平台Twitter仍表示「In Bitcoin We Trust」。而比特幣單計今季已瀉近5成。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

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編輯：姚卓然

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