【新股IPO】GOGOX 2246 今日起招股 一手入場費約4343元

貨運平台快狗打車 GOGOX（新上市編號：02246）由今日（14日）起至周五（17日）招股，擬全球發售3120萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價為21.5元，每手200股計，一手入場費4343.35元；預期下周五（24日）掛牌；聯席保薦人為瑞銀、中金、交銀國際及農銀國際。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

​​

GOGOX 是次上市引入了奇瑞及廣發為基石投資者，合共認購6,350萬美元股份。此外，GOGOX是次集資所得，約40%擬用於擴大用戶基礎及提升品牌知名度；約20%用於開發新服務及產品以增強變現能力；約20%用於在海外市場尋求戰略聯盟、投資及/或收購；約10%用於提升技術能力及增強研發能力；約10%用於營運資金及一般公司用途。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正