【美國經濟】摩根士丹利CEO：美國有50%機會陷經濟衰退

美國5月消費者物價指數（CPI）再創40年新高，按年升8.6%，加重市場對當地陷入經濟衰退的擔憂。摩根士丹利行政總裁James Gorman表示，隨著聯儲局與通脹鬥爭，發生經濟衰退的可能性正在攀升，但預計衰退程度不會太嚴重。

James Gorman周一（13日）在一場會議上說，美國有可能陷入衰退，可能性達50%。比他之前所認為的30%要高。

James Gorman又指，聯儲局太遲開始加息，使在經濟開始衰退時，政策上的迴旋餘地較小。然而，James Gorman認為，美國經濟現階段不太可能陷入深度或長期衰退。他不認為美國未來幾年會陷入一個巨大困境，有信心聯儲局最終能控制正處於40年高位的通脹。

雖然近期股市持續下跌，但包括消費者和企業資產負債表在內的經濟基本面狀況比市場預期的要好，讓James Gorman感到樂觀。

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責任編輯：黃苑筠