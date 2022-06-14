【歐元定存】歐元定存息最高2.5厘 花旗料歐央今年累加息1.25厘

▲ 歐洲央行要員放風7月加息0.25厘，9月再加半厘。

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歐洲央行已放風於7月開始加息0.25厘，而大行花旗料歐洲將於9月及10月再各加半厘息，令今年內加3次息，以及累加1.25厘，但無助歐元擺脫弱勢，估計歐元3個月內有機會下試1算。畢竟美國剛公布5月份CPI升8.6%，創40年新高，且較預期高，市料聯儲局於本港時間周四（6月16日）議息後續放鷹，刺激美滙指數突破105高位，創20年新高，變相抑制歐元反彈，歐元現滙約1.04。

此外，中資名家更料第3季歐洲將結束負利率。可是，4間大小港銀早已提供歐元定期存款息，在牌面上不惜蝕本搶存，包括華僑永亨、大眾銀行，以及發鈔行渣打香港 （02888） 。論及冠絕全城的高息王，是花旗1個月年息享2.5厘。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，雖然美國剛公布5月份CPI，增強聯儲局需要大幅加息的信心，但也有一些通脹下降的樂觀跡象。 然而，隨着消費者變得更加悲觀，通脹轉向價格更具粘性的商品，儲局在不引發經濟衰退的情況下，降低通脹的道路似乎更具挑戰性。

廖嘉豪維持儲局6月加息50個基點的基本假設，隨後在7月和9月再加息兩次，但風險明顯上升，政策利率會更快達到更高水平。至於美滙指數的走向，3個月內預測為107.41，半年至1年報107.34 ，兩年長期目標料99.33。

另方面，廖嘉豪預計，歐洲央行將於7月把政策利率（存款工具利率）上調25個基點，9月更上調50個基點，並在10月再次上調50個基點。而往後若通脹見頂和經濟放緩，則可能減慢、甚至完全停止收緊貨幣政策的進程。廖嘉豪料歐元3個月低見1算，未來半年至1年稍回升至1.02，兩年的長期目標為1.1。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮預計，美國通脹短期内繼續高企，消費者信心急跌，滯脹風險攀升。聯儲局有必要維持進取的加息步伐。且料美滙指數今年的高低位介乎101至107.5，年底目標105。

談及歐元，卓亮認為，歐元區通脹持續升溫，相信在可預見的將來，歐洲央行每次貨幣政策會議均需要加息，且不排除未來在個別議息中，出現加息幅度達半厘的結果，預計第三季將結束負利率。然而，歐元區經濟表現惡化，貨幣政策收緊亦相對滯後，加息對歐元支持有限，歐元今年的高低位在1.01至1.075之間，年尾目標1.03。

外電指，有4大行料儲局本周或加息0.75厘，包括高盛、摩通、巴克萊及富瑞，市料非美貨幣續捱沽，新興巿場更慘守股滙債三殺。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪