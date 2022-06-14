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【特斯拉裁員】TESLA新加坡地區經理遭解雇 香港辦公室將負責新加坡業務

理財智慧 15:26 2022/06/14

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特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前有感經濟衰退，表示要裁走全球約 10% 的員工，但其後又改口指員工總數將會增加。據外媒今日（13日）指出，特斯拉新加坡地區經理（country manager）布西格（Christopher Bousigues）已被解雇，今後特斯拉香港辦公室將負責新加坡業務。

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特斯拉新加坡地區經理布西格在 LinkedIn 上表示特斯拉宣布裁員 10%。其職位從今天起被「取消」（eliminated），但未提及被解雇的具體原因。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

外媒報導又指，布西格為特斯拉東南亞的首位派駐當地的經理，進入特斯拉工作僅 1 年多，他與團隊在新加坡從零開始建立起業務，包括在當地推出 Model 3及Model Y，設立了兩個展廳及一個服務中心，在全新加坡開發了一個由七個增壓器組成的充電器網絡。而今後特斯拉新加坡將不會有地區經理，並將由特斯拉香港辦公室負責新加坡業務。

馬斯克日前曾警告員工經濟將衰退，並在許多領域人手都過剩，將全球裁員 10%。據報導，截至 2021 年底，該公司在全球擁有約 10 萬名員工。

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責任編輯：龍紀瑩

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