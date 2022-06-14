股神巴菲特拍賣最後一場慈善午餐 有人出價逾2000萬

因新冠肺炎疫情而暫停兩年的巴菲特慈善午餐終於復辦，這亦是最後一次舉辦與股神共進午餐的慈善拍賣。拍賣於周日（12日）起以25萬美元（195萬港元）開拍，目前最高一位開價逾301萬美元（2,348萬港元），可望打破紀錄成「最貴午餐」。

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91歲的股神巴菲特（Warren Buffett）第21次舉辦慈善午餐拍賣，亦是最後一次舉辦。出價最高的中標者可帶同最多7位賓客，與巴菲特在紐約曼哈頓的餐廳Buffett at the Smith & Wollensky共進午餐，投得款項將全數撥捐非營利組織Glide。

巴菲特首任妻子Susan Thompson Buffett曾在Glide擔任義工，巴菲特自2000年以來，Glide籌集逾3,420萬美元（約2.7億港元）善款，組織專為基層、露宿者及濫藥人士提供基本生活和醫療所需，以及職業培訓等。

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拍賣周日起在網站eBay以2.5萬美元（約19.5萬港元）開拍，一日之內已有4人出價，目前最高一位開價逾301萬美元（約2,348萬港元），拍賣將於周五（17日）結束。

2019年加密貨幣企業家孫宇晨（Justin Sun）以破紀錄457萬美元（3,565萬港元）投得巴菲特慈善午餐，是次拍賣成交價有望打破對上一次紀錄。

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責任編輯：郭麗明