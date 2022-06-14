煤氣公司宣布委任新常務董事

▲ 煤氣公司聯席主席李家傑博士（右四）及李家誠博士（左四），致送榮休禮物予剛卸任常務董事的陳永堅先生(中)，祝願其退休生活愉快。

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）今天舉行股東周年大會（「股東大會」），會後陳永堅先生正式榮休，退任常務董事一職，由副常務董事黃維義先生接任，即日生效。

▲ 煤氣公司常務董事黃維義先生（右）及執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明先生（左）在2022年股東周年大會後主持新聞發布會，介紹公司業務前景。

黃維義先生1997年正式加入煤氣公司擔任財務總監，自2002年起全力投身參與本集團位於中國深圳總部之內地公用業務發展工作。黃先生於2013年獲委任為煤氣公司董事，2021年4月獲委任為副常務董事。



黃先生於能源、財務、企業管理方面擁有逾四十年經驗，並連續於2012及2013年入選福布斯「中國上市公司最佳CEO榜」。董事會深信，黃維義先生未來將帶領煤氣公司在業務上更進一步，為社會環境作出更大貢獻。



董事會對陳永堅先生服務煤氣公司三十年間所作之貢獻，致以衷心感謝，並祝願陳先生日後生活愉快。



有關黃維義先生的履歷，請參閱附件。

▲ 黃維義先生煤氣公司常務董事

黃維義先生1997年加入本集團擔任財務總監，自2002年開始，黃先生全力投身參與本集團位於中國深圳總部之內地公用業務發展工作。黃先生連續於2012年及2013年入選福布斯「中國上市公司最佳CEO榜」，並於2013年2月獲委任為本公司董事，2021年4月1日獲委任為副常務董事。黃先生為本集團多家附屬公司之董事，並為港華智慧能源有限公司（前稱港華燃氣有限公司）之執行董事暨行政總裁及深圳市燃氣集團股份有限公司之董事。

黃先生一向積極參與社會事務，現為香港貿易發展局內地商貿諮詢委員會委員，以及於2021年7月1日獲委任為職業訓練局理事會成員。黃先生現為香港理工大學專業及持續教育學院顧問委員會成員及職業規劃和發展指導委員會校外顧問，並為香港管理專業協會（香港管協）全球ESG教育與研究中心2021/2022諮詢委員會主席及香港管協2021/2022理事會委員。

黃先生為加拿大特許專業會計師、香港會計師公會會士，以及持有香港及英國特許公司秘書資格，並為香港董事學會資深會員及英國燃氣專業學會之資深會員。



(特約)