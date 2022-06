▲ 【李嘉誠基金會】李嘉誠再向教大捐420萬提升人工智能素養課程 「每一個人都可以決定自己怎樣參與未來」

李嘉誠再捐款協助培育年青一代,李嘉誠基金會繼兩年前資助香港教育大學500萬元提升教材質素後,宣佈再捐資420萬港元,推行第二階段、為期三年的提升人工智能素養課程,計劃讓1,000名大學生、中學生參加;教大並會與教育局商議,讓更多官立中學參與。

李嘉誠兩年前的損資用於推行第一階段「人工智能素養項目」,培育255名準老師,利用終端人工智能教材學習人工智能,並讓220多名中學生參與試驗計劃,不只讓學生易於明白人工智能的數據處理過程及其運算邏輯,更能掌握由機器學習和深度學習的角度執行解決方案,發展生活與工作所需的應用。

相關課程亦獲得政府配對撥款,研究文章於「計算機與教育:人工智能(Computers and Education: Artificial Intelligence)」及 「教育技術與社會(Educational Technology and Society)」等期刊發表,成為全球首個「概念先行」的人工智能教育學術研究,遠至芬蘭拉普蘭大學(University of Lapland)也參加本課程。

教育工作是決定未來最重要的因素

李嘉誠基金會很高興有關項目得到「以點帶面」之效,達實則性階段成果。李嘉誠表示,「每一個人都可以決定自己怎樣參與未來,成就未來、隨波未來、或錯過未來。教育工作是決定未來最重要的因素,讓下一代躋身為『成就未來』的人,是教育使命,很高興教大致力落實這項目。無論科技發展步伐如何迅速,不能欠缺構想力環節,否則,成功 ─ 永遠是別人的。」

終端人工智能教材由全球三大人工智能晶片科技公司Kneron團隊編寫,教大人工智能課程負責人江紹祥教授表示,本人工智能課程最大特色是讓不同學術背景學生,也能明白人工智能的運算原理如機器學習及深度學習的演算方法及數據處理,成功收窄不同學術背景學生對人工智能認知的差距,讓初學者也有能力開發人工智能應用及明白如何優化應用。

他又指,普及人工智能教育,是一種思考模式和解難能力的培育,多謝李嘉誠基金會的支持,讓學校能擴大項目規模,惠及更多學生, 為年輕一代掌握人工智能的應用和參與社會未來的建設奠下鞏固基石。

