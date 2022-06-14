【ET講股通】孫運喜：本地銀行股力頂（附time code）（第二版︰加入文字內容）

道指挫876點，標指跌入熊市區域，港股今早承接續284點，失守二萬一，早段曾跌逾300點，跌至近20700點水平，恒生指數半日跌191點，報20876點，成交701.7億元。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；美團 （03690） 逆市升近2%；滙豐 （00005） 升逾1%；中銀香港 （02399） 升逾4%。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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00：28 - 港股今日市況速覽

03：55 - 傳聯儲局加息0.75厘 美股「驚到腳軟」

07：55 - 有經濟學者料加息至5厘才可對抗通脹

09：05 - 睇好中銀香港 （02388）

10：16 - 道指仍有1000點潛在跌幅 納指料於9800點才有承接

12：16 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.9元左右沒走 低位徘徊是否值得溝貨？粵海投資 （00270） 更可取？

15：28 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 10.8元有貨 美國不停加息有影響？

18：28 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 甚麼價可入？長線投資好嗎？

23：32 - 觀眾問股：濰柴動力 （02338） 前景如何？甚麼價錢可入？上望位？止蝕位？

26：40 - 觀眾問股：閱文 （00772） 35.1元有貨可長線投資嗎？

29：35 - 港股收市市況速報 料明日反彈嘗試補21450點裂口

32：30 - 潛力股推介：中國通號 （03969）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3276216

**通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》**

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港股低開平收，恒指全日無升跌，收報21067點，主板成交1,330億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，新經濟股早段受壓，阿里巴巴 （09988） 曾低見97.2元，收市跌幅收窄至2.5%，美團 （03690） 倒升3.3%。本地銀行股力撑大市，中銀香港 （02388） 升4.8%，恒生 （00011） 升2.4%，滙豐 （00005） 升1.7%。

港股表現算「執番身彩」。隔晚美股債同急挫，道指瀉逾800點，納指瀉近5%，10年債息升見3.3厘。市場憂慮儲局大手加息，《華爾街日報》報道，有儲局官員考慮在本周議息會議加息0.75厘，下次會議再加0.75厘、甚至1厘，消息嚇壞市場。經濟憂慮亦因加息而持續升溫，大摩估計，美國經濟衰退的可能性已升至一半。市場料經濟軟着陸的機會愈來愈微。另有經濟學家估計，美息須上調至5厘始能遏制通脹。美10年債息持續走高，不利美股。

技術走勢上，道指輕則下試前浪頂支持29500點，重則下試200周線29300點；納指輕則下試200周線10780點，重則下試10500點、以至9800點支持。

中港股表現相對硬淨，上證指數升1%。本地銀行股如中銀香港表現突出，主因市場預期淨息差改善，帶動未來盈利。中港經濟慢慢改善，中線可望為股市帶來支持。

展望後市，恒指20天線及50天線失而復得，明天有望小幅反彈，觀望儲局議息結果。

潛力股可留意中國通號 （03969） ，是日股價平收，報2.8元。走勢反覆向上，市盈率低，息率高。

【「ET講股通」問股環節，包括︰光大環境、香港電訊、長江基建、濰柴動力、閱文集團。立即觀看】

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