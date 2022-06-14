首屆TERA-Award智慧能源創新大賽線上頒獎典禮成功舉行

由香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）主辦，國家電投集團聯合主辦的「尋找零碳科技新力量」首屆TERA-Award智慧能源創新大賽（以下簡稱「大賽」）頒獎典禮日前成功舉辦。此次頒獎典禮採用雲頒獎的形式呈現，讓全球創業者通過互聯網共同見證科技的力量。

▲ 煤氣公司常務董事黃維義（右）頒發獎座給Luquos Energy董事會主席盧怡君。

▲ 煤氣公司首席投資總裁陳英龍（右）與Luquos Energy董事會主席盧怡君簽訂投資協議。

是次大賽累計徵集到來自23個國家及地區的208個項目，其中以能源供給領域的項目最多，約佔40%。其次是能源互聯網領域，約佔22%。研究成果以氫能、新能源電池、能源互聯網為代表的項目最多，充分體現了零碳科技的創新趨勢。最終，由來自中國科學院大連化學物理研究所（以下簡稱「大連化物所」）的「液態陽光甲醇合成項目」摘得金獎，獲得100萬美元獎金。



銀獎獲得者是來自美國Greendrogen公司的「低成本高效能陰離子交換膜制氫（AEM）技術」，可有效地將可再生能源轉化為綠氫，並具備經濟可行性。而「高效異質結電池產業化」項目和「安全及低成本的液流電池」項目則並列獲得銅獎。其中，「高效異質結電池產業化」是國家電投集團新能源科技有限公司具有完全自主知識產權的高效光伏技術；「安全及低成本的液流電池」由香港優秀創業公司Luquos Energy研發，具有安全性好、成本低、壽命長、換電方便等優勢。



上述獲獎項目除獲得獎金外，還將得到投資機會或應用場景及資源對接服務，這也是本次大賽最具特色之處。



在大賽雲頒獎典禮上，煤氣公司主席李家傑博士指出，應對氣候變化，實現「雙碳」目標，需要大家攜手努力。其中，科技創新是着力點，是重要的推動力，我們要善用科技力量，推動能源行業創新發展。是次與國家電投集團攜手舉辦大賽，正是希望通過這一平台，匯聚全球能源科技創新智慧，共同推動綠色低碳經濟發展。



國家電投集團黨組書記、董事長錢智民在視頻致辭中表示，當今人類社會正在從化石能源向非化石能源過渡當中，迫切需要有科技創新來進行推動變革。通過大賽這一平台，願與創業者加強和深化合作，共同為構建清潔低碳、安全高效的能源體系和綠色低碳社會建設貢獻力量。



第二屆TERA-Award智慧能源創新大賽將於今年啟動，希望與更多的創業者們攜手，為實現國家雙碳目標和解決全球變暖問題貢獻力量。



有關2021 TERA-Award智慧能源創新大賽線上頒獎典禮的視頻，請掃描以下二維碼觀看。

(特約)