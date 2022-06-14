【人幣定存】人幣定存最高息13.88厘 發鈔行掉頭減息

▲ 半年結前，發鈔行罕有掉頭減人民幣定期存款息。

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追息族注意，兩間大小港銀今天（6月14日）又再掉頭减人民幣定期存款息，包括渣打香港 （02888） 削減3個月年息0.2厘，新息率報2.1厘，半年年息更狠削0.3厘至2.3厘。上商則調低1個月年息0.2厘，新報1.7厘，該行已連續兩周減息。華僑永亨則對人幣定存息加減不一，僅大眾銀行逆市獨加短存年息。專家指，人民幣近期甚波動，料業界靜待聯儲局於本港時間周四（16日）公布的議息結果，才作新布局。

專家拆解，中港疫情反覆，料通關暫無期。而業界亦緊盯美滙指數已突破105大關，創20年新高，在美元獨強下，市場對人民幣產品的需求反應可作為風向指標，尤其是國家財政部擬於今年來港發行總額230億元（人民幣，下同）的國債，打頭陣的75億元於明天（15日）標售，可測試境外資金對離岸點心債的信心。

正因後市暗湧多，專家建議先開立7天人幣短存，謀靜而後動。目前中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）的7天人幣定存年息有11厘，集友同期是12.5厘，恒生 （00011） 更達13厘。

此外，比併人幣定存短中長息，目前1年期呈雙冠王，信銀國與富邦齊報2.9厘。至於3個月及半年期，富邦劃一以2.9厘年息而居首，1個月年息也以該行的5厘稱霸。至於7天短存年息，則以南商及富邦的13.88厘稱王。

不過，花旗剛把3個月及半年享2.58厘年息的截止期延至6月底。而半年結倒數，離岸隔夜息已直逼2.7厘。

那邊廂，投資界對人民幣預測呈大分歧，在岸價今午暫報6.7403。滙豐環球私人銀行早前料，今年底人民幣約為6.65，明年約在6.7水平。星展銀行（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮回應本報查詢指，人民幣於第3季料見6.85，第4季料6.8。至於花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預計，3個月到1年內人民幣見6.9，兩年長期目標為6.5。但美銀卻料今年底人民幣下試7算，明年首季更乍現7.1新低。

順帶一提，美債息已高於人民幣國債息，惟渣打指，今年財政部推230億元國債，規模創2017年新高。而明天向大戶標售的國債，令點心債市場重新起動，料吸引南向債券通投資者踴躍入票，且料兩年期的中標息率介乎2.35厘到2.45厘；星展周洪禮料為2.25厘。

渣打料3年期國債的息率介乎2.45厘至2.55厘，星展預期2.35厘。5年期渣打估計息率為2.65至2.75厘、星展料2.55厘。

市料立法會通過修改強積金（MPF）條例後，相信吸引MPF捧場客買國債。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪