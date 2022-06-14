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【職場熱話】廿歲出頭獲升職 打工仔變老臣子上司 憂無法讓下屬服從

理財智慧 16:32 2022/06/14

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打工仔獲升職當然是開心事，但有時都會面對各種壓力，未必只有好處。近日就有網民在「連登」討論區發文指自己二十多歲便升職，搖身一變成一班老臣子的上司，有些曾是他的導師，想到還要填寫他們評核報告，因而感到煩惱，不知應如何帶領他們，更稱是否應該自己做多一點，都不要指派工作給他們。

樓主現時二十多歲便升職做一班老臣子的上司。他自問性格和善、有主見但都會尊重他人。平日專注工作，一向和同事不熟，因為全部年紀都比他大，除了2個新人，繼而詢問是不是不用管他們怎樣想，照樣分配工作便可，還是應該自己多做一點？他又想起之後要寫他們評核報告，那些老臣子以前也做過自己導師，教他做事，因而感到困惑，不知往後有甚麼方法能帶領下屬，並讓他們服從？

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同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

有網民認為「放多點心力培育2個新人，適當時還可以暗示他努力點，下個升職便是他的話。做得好你的陣容就是左右年護法和肯幫你手的前輩，起碼不是單打獨鬥」、「除非你職位很高或跟他們關係很好，不然你也別想控制到他們。對他們按本子辦事就可，當然有時可以給他一點甜頭」。

【職場熱話】現職26K欠晉升機會 新工薪金福利好卻要出國3年 女友欲提分手 港男感兩難下一頁

亦有網民指「做上司很簡單，有鑊幫他頂，有功就適當地讚賞他們，自然就會努力多點幫你工作」、「好簡單，氣場」、「你能力好能做事，他們不懂或慌張的時候你又能控制大場面，自然便會聽你的話」。

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責任編輯：陸盈希

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