【比特幣暴跌】比特幣為法定貨幣國家　薩爾瓦多部長：財政風險極低

去年9月，薩爾瓦多成為第一個將比特幣作為法定貨幣的國家，而此舉遭到國際貨幣基金組織和信貸機構批評。據《路透社》報道，該國財政部長Alejandro Zelaya於星期一反斥有關近日比特幣暴跌，或會損害國家財政健康的疑慮。

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Alejandro Zelaya引述了德國國有廣播公司《德國之聲》Deutsche Welles先前的估計，該國的比特幣投資組合已經損失了大約4000萬美元。他指出，4000萬美元甚至佔不到薩爾瓦多國家總預算的0.5%。

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他在記者會上更表示，薩爾瓦多被指因買入比特幣，而面臨的財政風險非常高時，「我唯一能做的就是微笑」，他強調該國目前的財政風險極低。

自去年9月以來，薩爾瓦多政府已買入2,301枚加密貨幣，而加密貨幣至今跌至2020年以來的最低位。自成為薩爾瓦多法定貨幣以來，比特幣的幣值已下跌約 50%。

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