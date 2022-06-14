【職場熱話】職場不一定非友即敵 新工與同事打成一片 打工仔感恩：同事其實很影響工作感受

不少人認為職場上難有真心朋友，大家都各懷鬼胎，只顧自己利益。不知打工仔們是否認同呢？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指新工與同事相處融洽，會分享不同事情，又會互相幫忙和打氣，反觀上一份工的同事卻很冷漠，因而感慨與同事關係其實對工作影響很大，也很開心現時能遇到一群好同事。

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有網民認為「首先要有差不同年紀的同事」、「好朋友不等於好同事，萬一工作上有甚麼矛盾或分歧便很麻煩，又不好意思出聲」、「同事始終是同事，有時不小心做錯甚麼可能就會被人抓住你的私人事當把柄」。

亦有網民指「要達成兩個條件：有共同的敵人或對象和沒有利益瓜葛」、「全職的話難講亦都未試過，但兼職就有」、「這樣的同事很少有，可遇不可求」。

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責任編輯：陸盈希