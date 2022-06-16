【C.E.O.財策精英】宏利分組經理梁韻睿　敢於突破　超越自己　收穫更璀璨事業

宏利分組理經理梁韻睿（Yui）臉上總是掛着甜美的笑容，明亮的眼神卻散發着女強人的底氣，她於2020年疫情爆發初期毅然放棄高薪厚職，透過「宏利C.E.O.計劃」轉投理財策劃行業，從零開始走上全新的事業征途。勇於突破自我的Yui笑言自己先前並沒有任何銷售經驗，初時身邊親友亦不看好，但她堅信自己的能力可在財策崗位上有更大發揮。憑着一股拼勁和滿腔熱誠，她立志要闖出一番成就，在入職首年便以兩倍業績超額完成環球業界精英指標百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），去年更再下一城，取得MDRT三倍業績要求的超級會員榮譽（COT, Court of the Table），同時躋身「宏利C.E.O.計劃2021年度傑出財富管理經理」首5名，成為宏利過萬名代理人中的頂尖精英。短短2年間，Yui喜見自己大幅進步，她盼望繼續以自身力量服務更多客戶，彰顯理財策劃顧問的專業形象。



靈活應對市場變化 真誠待客



外表溫婉的Yui骨子裏藏着一股冒險精神，平日熱愛攀山涉水，體驗天地之廣闊，在事業路上她亦勇於闖蕩，尋求成長。原本在中資公司工作的她，前途一片光明，因渴望突破而萌生轉行的念頭。「有一天我忽然反思，如果繼續維持現況，在未來十年也不見得有更大的突破，這樣的生活我滿足嗎？」於是Yui便找好友宏利分行經理祁家敏（Karen）商量，最後決定加盟其團隊。



然而，初入行的Yui立即便面對巨大挑戰：「我在2020年1月正式入職，剛好碰上疫情爆發，市道低迷，人心惶惶，亦難以與客戶面對面接觸，加上欠缺經驗、人脈，令我信心一度動搖，幸好得到Karen的鼓勵，提醒了我靈活做事正是財策行業最大的優勢，我便決定重新制定目標，改變策略應付眼前的難關。」



從第一波疫情來襲到第五波期間，Yui也未曾停下腳步，她選擇積極裝備自己，報讀了不同的進修課程，每日鑽研各項產品和服務，務求自我增值，以確保隨時都能為客戶帶來全面及專業的服務。此外，她亦積極透過電話及於綫上問候朋友和客戶，保持良好的連繫，在他們有需要時，只要是能力所及的，她都盡力伸出援手。她由心而發的關心及幫忙，無疑增強了客戶對她的信任，埋下了成功的種子。



Yui直言致勝之道在於真誠待客，秉承真誠關切的原則服務客戶，不計較付出，希望藉着相互幫忙，達至雙贏局面：「只要不怕『蝕底』，凡事為客戶行多一步，待客如友，就能提升客戶的信賴度，在他們有需要時便會想起我。」

▲ Yui熱愛攀登運動，因這並非以蠻力便可成的事，除了體力及意志力的鍛鍊，當中亦需要靈活應變不同的天氣、環境等因素，極具挑戰性。

C.E.O.計劃及團隊提供全方位貼心支援



Yui在短短2年間連續兩次奪得MDRT殊榮，更成功於宏利每年一度的FAE競賽中脫穎而出，贏得「C.E.O.計劃2021年FAE Sales Boost最高業績大獎」，印證了其專業水平深受業界和客戶的認同，她認為「宏利C.E.O.計劃」功不可沒：「『宏利C.E.O.計劃』除了全面的培訓，更投放了大量資源去提供不同的專屬獎賞及支援，如頂尖學員可獲得於媒體及財經刊物曝光的機會，助我建立個人專業形象，讓現有及潛在的客戶更加了解我的理念及專業表現，增加他們對我的信心。」藉着不同的渠道，Yui成功跳出親友圈，助她的業務拓展至更多不同層面及圈子。



Karen直言自己亦是於2018年透過「宏利C.E.O.計劃」入職，親身體會到C.E.O.計劃的完善配套，如一對一企業導師定期跟進、每月津貼等，加上因為計劃對學員有一定入職要求，班上成員都是來自各行業的精英，學習氣氛良好正面，促進大家快速掌握行業的步伐。

此外，Yui亦十分感謝Karen及團隊的支持：「隨着業務拓展漸上軌道，我的客戶群不斷壯大，日程都排得密密麻麻，忙不過來時，幸有團隊成員樂於幫忙處理相關文書工作。Karen更不時主動關心我，在我遇到困難或迷茫時，陪伴我、跟我分享寶貴經驗，閒時亦會一起享受『girl time』，相信有她及團隊與我並肩同行，我們都可走得更遠。」

▲ Karen（左）與Yui都是經「宏利C.E.O.計劃」轉職為理財策劃顧問，深感宏利對人才的重視，亦喜獲團隊成員的無私支持，二人都成功開創多姿多采的新生活。

堅信「人若精彩 天自安排」



談及未來規劃，Yui心中亦有訂下目標，希望在今年成為頂尖會員（TOT, Top of the Table），取得最高的業界認可，證明自己每年都有所突破和進步。已晉升為分組經理的她亦希望逐步擴大團隊：「這數年間看到身邊很多人在事業上都迷失了方向，又缺乏勇氣跳出去。我想告訴大家保險顧問的可能回報是無上限的，而且這不只是一份工作，亦富有助人的意義，所以想透過建立團隊，鼓勵更多人才加入，一起改寫自己的前路。」



Yui直言自己未算成功，仍會繼續努力，等待更璀璨的豐收成果：「我深信這行業並無『天花板』，每天與不同客人的接觸都會有所得着，啟發我去反省，找到進步的空間。」Yui認為只要凡事竭盡所能，付出絕不會白費。最後，她鼓勵同業：「我很喜歡一句說話『花若盛開，蝴蝶自來，人若精彩，天自安排』，只要時刻做好本份，看到機會時力爭上游，大家的付出一點一滴地累積下，上天自會為你『開路』，美好的成果定會出現。」



（特約）