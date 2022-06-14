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【就業調查】ManpowerGroup：來季淨就業展望指數錄得正11% 資訊科技及通訊媒體業最高

理財智慧 23:27 2022/06/14

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本港2月至4月經季節性調整的失業率再度升至5.4%，面對如此強勁的失業率，香港僱主卻表示預期來季招聘意欲審慎樂觀。ManpowerGroup 今日(14日)公布，2022年第三季「就業展望調查」報告結果顯示，來季淨就業展望指數升11%，而在受訪的515名僱主中，有38%預算未來3個月將增加人手，而表示縮減人手則有27%，另外有34%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

萬寶盛華大中華有限公司（02180）高級副總裁徐玉珊表示，本港正從第五波疫情中逐步復甦，雖然2022年2月至4月經季節性調整的失業率上升0.4個百分點至5.4%， ManpowerGroup就業展望調查顯示香港第三季指數較第二季上升8%，按年上升10%，未來一段時間人力市場壓力將逐漸緩解。

她又指，在全球訪問的40個國家和地區中，一共訪問40,353名僱主，全球淨就業前景亦錄上升33%，較第二季上升4%，按年增長18%。而全球人才短缺更是16年以來最高，尤其於資訊科技及通訊媒體業、銀行、金融、保險及房地產業及教育、醫療保健、社會工作及政府。僱主很多時需於短時間內大量聘請不同方面的人才及填補員工空缺，令靈活用工如的需求持續增長。

 

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責任編輯：羅浩濂

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