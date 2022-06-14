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【職場熱話】懷孕後老闆仍要求搬重物 不幸跌倒卻被質疑非工傷 平機會亦無法為其申訢 港媽感無助

理財智慧 16:32 2022/06/14

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雖然說懷孕是私事，工作還是要做好，但若然上司有人情味亦應體諒孕婦身體狀況，避免她們受傷。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指懷孕後老闆對她態度180度大變，不但要搬重物，連星期六日也要上班做公司裝修的監工員，有男同事的情況下要求她一人搬十人份的食物，之後更不幸跌倒，但平機會卻說沒有證據證明她受差別待遇，因而感到委屈。

樓主經歷：

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【職場熱話】工作10年要求薪金僅1萬 刻薄老闆即聘用 打工仔慘遭比較 被指表現與工資不成正比感無奈下一頁

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜  

有網民認為「他心理很有問題」、「別人叫你做，你又真的做」、「合理的工作內容要做，合約沒叫你搬，不需要強迫自己，加上懷孕都不體諒你，其實你不做他都無可奈何」。

亦有網民指「有沒有實質證據也好，我都會告他，告不到也要搞得他很麻煩」、「搏你自己辭職，因為香港是不能解僱孕婦，很多公司都會這樣做」、「工傷可以拿兩年病假，記得要拿足」。

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責任編輯：陸盈希

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