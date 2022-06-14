【職場熱話】懷孕後老闆仍要求搬重物 不幸跌倒卻被質疑非工傷 平機會亦無法為其申訢 港媽感無助

雖然說懷孕是私事，工作還是要做好，但若然上司有人情味亦應體諒孕婦身體狀況，避免她們受傷。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指懷孕後老闆對她態度180度大變，不但要搬重物，連星期六日也要上班做公司裝修的監工員，有男同事的情況下要求她一人搬十人份的食物，之後更不幸跌倒，但平機會卻說沒有證據證明她受差別待遇，因而感到委屈。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【職場熱話】工作10年要求薪金僅1萬 刻薄老闆即聘用 打工仔慘遭比較 被指表現與工資不成正比感無奈【下一頁】

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

有網民認為「他心理很有問題」、「別人叫你做，你又真的做」、「合理的工作內容要做，合約沒叫你搬，不需要強迫自己，加上懷孕都不體諒你，其實你不做他都無可奈何」。

亦有網民指「有沒有實質證據也好，我都會告他，告不到也要搞得他很麻煩」、「搏你自己辭職，因為香港是不能解僱孕婦，很多公司都會這樣做」、「工傷可以拿兩年病假，記得要拿足」。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希