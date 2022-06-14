【科技企業】歐盟要求Google等企業打擊Deepfake 否則繳交全球營業額6%作高額罰款

目前網絡世界正面臨Deepfake氾濫的問題（深偽技術），延伸出許多的問題，不少經過Deepfake技術加工的影片或照片有真實性疑慮。根據外媒報導，歐盟將要求 Google、Facebook、Twitter 等平台必須採取措施以打擊 Deepfake 與假帳號，否則將會面臨鉅額罰款，更新規定後的不實資訊行為守則（Code of Practice on Disinformation）預計 16 日週四對外發布。

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歐盟執委會早於2018年已然針對不實資訊散布訂立行為守則，原先以業者自律為原則來實施，但現時將成為一項共同監管計畫，由監管機構與同意遵守的簽署方共同承擔責任。更新後的守則將有示範案例，以詳細說明簽署方必須處理的操縱行為，包括 Deepfake、假帳號等。

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這項守則還與今年稍早歐盟27個國家同意的「數位服務法」有關。而根據 DSA 的規定，未能履行守則的公司恐怕將會面臨高達全球營業額6%的高額罰款。簽署了守則的公司有6個月的時間來推行應對措施。同時，簽署方還必須採取措施處理夾雜假消息的廣告，並提升政治廣告的透明度。

歐盟執委會副主席 Vera Jourova 曾表示，俄羅斯入侵烏克蘭一事成為修改這項守則的基礎，「一旦守則生效，我們更能做好準備對付來自俄羅斯的假消息。」

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記者：鄭日棱