  • 26°C
香港時間 : 2022614日 (二) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技企業】歐盟要求Google等企業打擊Deepfake 否則繳交全球營業額6%作高額罰款

理財智慧 16:15 2022/06/14

分享：

分享：

目前網絡世界正面臨Deepfake氾濫的問題（深偽技術），延伸出許多的問題，不少經過Deepfake技術加工的影片或照片有真實性疑慮。根據外媒報導，歐盟將要求 Google、Facebook、Twitter 等平台必須採取措施以打擊 Deepfake 與假帳號，否則將會面臨鉅額罰款，更新規定後的不實資訊行為守則（Code of Practice on Disinformation）預計 16 日週四對外發布。

【 海運改革 】 美國眾議院通過海運法案 禁止海運業者不合理地減少美國貨物出口【下一頁

【青姐話】半生不死 等待沖喜

歐盟執委會早於2018年已然針對不實資訊散布訂立行為守則，原先以業者自律為原則來實施，但現時將成為一項共同監管計畫，由監管機構與同意遵守的簽署方共同承擔責任。更新後的守則將有示範案例，以詳細說明簽署方必須處理的操縱行為，包括 Deepfake、假帳號等。

 

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

這項守則還與今年稍早歐盟27個國家同意的「數位服務法」有關。而根據 DSA 的規定，未能履行守則的公司恐怕將會面臨高達全球營業額6%的高額罰款。簽署了守則的公司有6個月的時間來推行應對措施。同時，簽署方還必須採取措施處理夾雜假消息的廣告，並提升政治廣告的透明度。

歐盟執委會副主席 Vera Jourova 曾表示，俄羅斯入侵烏克蘭一事成為修改這項守則的基礎，「一旦守則生效，我們更能做好準備對付來自俄羅斯的假消息。」

【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
創新科技及應用 服務 Twitter Facebook Google 歐盟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022消費券】離境移民不獲發消費券？ 離港提早領強積金將失資格 新來港人士可獲半額
【2022消費券】離境移民不獲發消費券？ 離港提早領強積金將失資格 新來港人士可獲半額
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記
【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記
【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠
【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款