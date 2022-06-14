競選經理國會作證 曾勸特朗普點票時勿宣布勝選

美國國會就去年初國會山莊暴亂周一（13日）召開第二場公開聽證會，會上多名美國前總統特朗普的前競選團隊成員及親信作供。特朗普前競選經理斯蒂平作供，指美國大選期間他曾勸特朗普不要在點票時宣布勝選。

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第二場聽證會焦點為多名特朗普（Donald Trump）親信的供詞，他們指特朗普2020年大選當晚宣布勝出為時過早。

特朗普前競選團隊高級策略顧問米勒（Jason Miller）指，特朗普親信朱利亞尼（Rudy Giuliani）當晚飲醉。他憶述朱利亞尼當晚想和特朗普交談，更表示他希望特朗普宣稱自己勝出，但因選舉被竊而落敗。

斯蒂平（Bill Stepien）因妻子懷孕改以視像形式作證，他表示曾勸特朗普不要採納朱利亞尼的建議。他指當時仍在點票，此時不應過早宣布勝出。

特別委員會副主席切尼（Liz Cheney）批評，特朗普決定不聽取親信顧問的建議，而決定採納飲醉的朱利亞尼意見。

聽證會上播出特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）作證的片段，伊萬卡指她對父親該說甚麼沒有確實看法，但指選舉夜仍在點票，明顯不會在當晚公布得票率。

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民主黨眾議員洛夫格倫（Zoe Lofgren）指特朗普在選舉訴訟期結束後，繼續利用虛假的選舉舞弊説法籌款，又播影片指特朗普籌得數百萬美元資金來散播選舉舞弊論。

委員會估計在2020年11月3日至去年1月6日期間，特朗普競選團隊發送數十封籌款電郵，聲稱「左翼暴徒」破壞選舉，並通過「選舉防禦基金」（Election Defense Fund）捐款工作來推動小額捐款者反擊。

特朗普於聽證會結束後，於旗下社交平台Truth Social發表聲明。特朗普強調美國面對通脹、供應鏈、嬰兒配方奶粉短缺及撤軍阿富汗等問題，聲稱民主黨人試圖通過聽證會轉移公眾焦點。

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責任編輯：鄭錦玲