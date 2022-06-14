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【NFT】富衛保險管理團隊推NFT系列 目前僅作公開觀賞用途 不設公開發售

理財智慧 15:56 2022/06/14

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富衛保險近日宣布品牌在NFT（非同質化代幣） 領域的創新措舉。富衛最近舉辦了 Step Change 2022 領袖會議，集結了公司的管理團隊， 探討成功的領導特質及思維，更攜手創造了首個以機械人為主題的 NFT 系列 。

【比特幣暴跌】比特幣為法定貨幣國家　薩爾瓦多部長：財政風險極低【下一頁

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

該富衛管理團隊創造及設計的 NFT 系列，由九個不同特製的機械人藝術品組成，每 個機械人都結合了創新元素以及團隊對領導才能的見解，象徵了富衛的元宇宙旅程正式啟航。富衛期望公司透過邀請內部管理團隊率先探索元宇宙，開拓多元化的元宇宙體驗，並進一步提升客戶體驗，讓大眾隨時隨地都能盡情活出精彩人生。

【貨幣兌換】美國國債孳息率攀升 日元兌美元觸及 135 達20年低位【下一頁

【青姐話】半生不死 等待沖喜

富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示：「虛擬領域將於不同層面為我們的生活帶來改變，我們希望透過開啟富衛在此虛擬空間的更多可能性，以更立體及多元化的方式與客戶互動及交流。富衛即將透過一系列嶄新、有趣，同時結合數碼及實體體驗的活動，將『敢至係人生』的 品牌承諾延伸至元宇宙。」

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記者：鄭日棱

 

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