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【美股焦點】據報歐盟將於周四公布打擊虛假信息最新細則　Google、Facebook等須清理虛假賬戶、否則可能面臨巨額罰款

股市 15:26 2022/06/14

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【美股焦點】據報歐盟將於周四公布打擊虛假信息最新細則　Google、Facebook等須清理虛假賬戶、否則可能面臨巨額罰款

據《路透》取得的一份歐盟文件，指Alphabet公司旗下的Google（美：GOOG）、Facebook（美：META）、Twitter（美：TWTR）以及其他科技公司將須採取措施去打擊其平台上的深度偽造（deepfake）和虛假賬戶，否則可能面臨巨額罰款。歐盟執委會預計將於周四公布關於虛假信息的最新守則。

該自願守則起初於2018年推出，現在將成為一項共同監管機制，由監管機構和守則的簽署方共同承擔責任。更新後的守則列出了深度偽造和虛假賬戶等操縱行為的例子，簽署方將必須解決這些問題。

該守則還將與歐盟27國今年初時候達成一致的《數字服務法》（Digital Services Act， DSA）新規相掛鉤，該法規中有一章涉及打擊虛假信息。根據DSA規則，未能履行行為守則義務的公司可能面臨高達其全球營業額6%的罰款。一旦簽署該行為守則，他們有六個月的時間來實施其解決措施。簽署方還必須採取措施，解決廣告中含有虛假信息的問題，並在政治廣告方面提高透明度。

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編輯：姚卓然

Facebook（美：FB） Alphabet（美：GOOG） 網絡保安 美股 社交平台 Twitter（美：TWTR） Facebook Twitter Google 廣告

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