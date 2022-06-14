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【步入歷史】時代的眼淚！　微軟IE瀏覽器明起停止支援

科技 15:30 2022/06/14

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微軟IE（Internet Explorer）瀏覽器，將於明天（15日）正式停止支援Windows 10系統，用戶若要啟用IE，只能在Edge瀏覽器開啟IE模式。至於Google旗下的即時通訊服務Google Talk也同樣於明天起全面關閉。

 面世已27年的微軟IE（Internet Explorer）瀏覽器，將於明天（15日）正式停止支援Windows 10系統，用戶若要啟用IE，只能在Edge瀏覽器開啟IE模式。至於Google旗下的即時通訊服務Google Talk也同樣於明天起全面關閉。

【雙重驗證】WhatsApp加強用戶安全性 開發「雙重驗證碼」功能
 
微軟曾表示，IE 11桌面版將於6月15日停止停止支援Windows 10系統，並鼓勵用戶改用Edge瀏覽器。若用戶有必要開啟IE，可以使用Edge內置的IE模式，微軟承諾會將IE保留至2029年才刪除。在6月15日之後，微軟僅開放限定版本系統，如ESU、LTSC、IoT以及伺服器的版本IE。
 
27年任務完結　Google Talk亦停止服務
 
IE在1995年首次於Windows 95登場，曾是全球市佔率最高的瀏覽器。但後來因架構不安全、效能低等因素，逐漸被Chrome、FireFox等競爭對手取代。
 
至於Google旗下的即時通訊服務Google Talk，也於後天（16日）起全面關閉。Google Talk於2015年推出，是內置在Gmail中的即時通訊服務，但在2017年起被Hangouts取代。Google宣布，6月16日起Google Talk停止支援包括Pidgin和Gajim在內的第三方應用程式，官方建議用戶改用Google Chat。

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責任編輯：廖淑瑩

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