▲ 【電子消費券2022】八達通推2.5億元現金獎賞、新登記用戶可獲30元 所有用戶完成消費目標可獲200元

政府昨日公布新一輪、第二階段5000元消費券計劃詳情，八達通宣布將準備超過2.5億元現金獎賞，現有及新客戶只須用八達通卡消費均會自動參加「易用易賞」推廣，達成消費目標即可賺取200 元的現金獎賞。推廣期内，市民只須用已登記消費券的八達通卡，單次零售消費滿200元或以上，即可獲「易用易賞」印花1個，首100萬名集齊8個印花的客戶，可賺取50 元現金獎賞，再有100萬名額讓集齊12個印花的客戶可賺取150元現金獎賞。

八達通現有客戶率先獲贈5個印花

值得留意是，八達通稱為感謝現有客戶對八達通一直支持，將向他們率先送贈5個印花。另外，首次成功登記使用八達通卡領取消費券客戶，並將該八達通卡登記人八達通App，可賺30元現金獎賞作為「迎新獎賞」，不設限額。

八達通透露會夥拍商場及大小商戶推出電子優惠券，包括新鴻基地產 （00016） 商場、港鐵 （00066） 商場及信和集團商場等，將涵蓋電器及電子產品、時尚服飾、餐飲，甚至進行網購消費。

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與港鐵、九巴、花旗銀行和 ZA Bank 等合作

此外，八達通與港鐵、九巴、花旗銀行和 ZA Bank 等合作，為使用八達通登記消費券的市民預備獨家禮遇，可多賺最多2,200 元的現金回贈。

八達通行政總裁李俊明指，2021 年消費券計劃八達通約有七成市民選用，2022年第二階段消費券計劃適逢八達通將踏入 25 週年，故準備超過 2.5億元現金獎賞，八達通營業及市務總監李玉兒表示：公司推出的獎賞非常實際亦可輕易獲得，且有充裕的名額。客戶只須透過消費便可賺取獎賞，不用抽獎碰運氣。

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