【香港出口】香港出口指數1年内首次上揚　按季升至30.9

香港貿發局（貿發局）今日（14日）公佈第二季香港出口指數，按季升6.2點至30.9，是一年内首次上揚，反映在疫情影響漸減退而供應鏈和物流瓶頸有所改善下，香港出口商信心回升。



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隨着内地放寬防疫限制，跨境貨運逐漸回復正常，不少工廠也陸續復工復產。調查發現，整體而言，出口商情緒顯著改善，惟對未來展望仍然審慎。

原材料供應短缺影響縮小

貿發局研究總監范婉兒表示，與上季相比，受疫情打擊的出口商明顯減少，跌14 個百分點至79.1%；憂慮疫情將會影響業務的亦大幅下降，跌17.7個百分點至5.8%。

此外，調查發現疫情為出口商帶來的各種挑戰正在縮減，特別是有關與海外買家或供應商接洽（21.6%，降20 個百分點）、原材料/ 零部件供應短缺（34.6% ，減 11.9 個百分點）、買家取消訂單等（16.7%．縮 9.7 百分點）。「然而，大部份出口商仍受運輸成本上升（72.6%）困擾。」

出口預測維持不變

綜合各項因素，范婉兒預期，香港出口在今年下半年強勁復甦，故維持2022年出口增長預測不變，即按年升 8%。

香港總出口值大幅增加，很大程度是因為價格升幅所致，若以出口量來計，應與去年相若甚或會下滑。

記者：李智美



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