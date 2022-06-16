中西區文化藝術協會- 「藝術人生，活出亮麗色彩」

由中西區民政事務處及中西區文化藝術協會合辦，傑出青年協會支持的【藝術人生•傑青同行】講座，於二零二二年六月八日晚上在香港大會堂高座8樓演奏廳順利舉行。



【藝術人生】系列是希望透過邀請在藝術界別具成就的傑出人士，分享他們從接觸藝術心路歷程，啟迪香港市民藝術並非遙遠的，而是貼近生活的，從而去踏出第一步開展屬於自己的藝術人生。

中西區文化藝術協會主席劉敏儀博士於開幕典禮致歡迎辭道：「我希望透過開展藝術人生系列講座，啟發香港市民去感受藝術，在生活中發現藝術，定為人生添上亮麗色彩。」她亦感悟自己自少習舞感受到華夏的風彩；因此舉辦此系列望啟發年輕人傳承藝術文化、傳承文化交匯，展開自己的藝術人生。

本講邀請到傑出青年協會梁國成先生，楊恩華先生、周世傑先生及楊嘉美女士擔任主講嘉賓。與會嘉賓包括中西區民政事務處高級聯絡主任(社區聯絡)劉宇恒先生，中西區文化藝術協會永遠會長金文傑博士大律師、名譽會長兼書畫組副主席呂卓君女士、會所管理委員會副主席陳津華先生、名譽會長兼執行委員王譚捷英女士、青年文化大使計劃副總監麥永光先生、青年文化大使兼藝術人生講座籌委會主席文曦浚先生。



扭轉人生的棋局



周世傑先生分享了中國象棋如何在他人生的棋局中下了幾次「活棋」，帶給他正向思維克服困難。周先生童年時曾遭家暴而被安排入住兒童安置所，面對安置所内複雜的人際關係， 宿舍管理員無意中教會了周先生下中國象棋的方法，成為了周先生度過童年的「朋友」。



中三時，周先生曾誤入歧途，直到醒悟過來，希望持續進修以改變自己的人生時，學費、生活費等又成為了障礙。中國象棋再一次成為了突破口，透過義務教棋，累積教學技術和經驗，為後期開展教棋事業打好基礎。由進行義務教棋，到開設自己的棋院，棋藝不單影響了周先生，更讓周先生影響了他的一眾學生。透過舉辦棋藝義教活動，讓自己的學生學會了珍惜與感恩。棋如人生，中國象棋不但下活了周先生的棋局，也讓周先生為身邊的人、學生帶來正面和積極的影響。

二胡既是「知音人」也是「謳歌人」



楊恩華先生在分享二胡對他人生的影響前，先爲現場觀眾演奏由小提琴移植至二胡的著名舞曲《查爾達斯》。楊先生因早產而先天視力衰弱。雖然童年與其他兒童無別，然而於小六期間視力驟降，為提供更合適楊先生的環境，他和他家人於2014年從哈爾濱移居香港。此前楊先生已有接觸二胡，可是視力的退減，令他對未來倍感迷茫。親友更是勸他學按摩謀生。在一次偶然的機會下，猶在迷茫的楊先生於深水埗的天光墟，順手執起二胡舊貨，奏起曾學過的小曲，怎料遇上對他大力支持的「知音人」，堅定了楊先生用二胡「説自己」的決心。逆境如此，二胡成為了他的「知音人」 ，在就讀的學校參與各類表演，他亦以無比毅力克服學業上的重重困難，考進香港演藝學院中樂系。另外，楊先生亦回到母校，以生命影響生命，教導師弟妹拉奏二胡，把音樂帶到他們的生命中。分享後，楊先生再為現場觀眾演奏了中國二胡名曲《賽馬》，寄寓自我挑戰的精神。

雕塑助解心靈飢餓



楊嘉美是一名雕塑家和裝置藝術家。楊女士分享雕塑藝術對她身心靈的重要性，在患癌期間，儘管令她創作上出現瓶頸，憑著對藝術的熱愛，她依然堅持創作，為不同人士帶來藝術養分。楊女士有感香港青少年心靈飢餓，透過創辦藝術有嘉，舉辦一系列活動，讓兒童和青少年能夠接觸藝術。透過與不同夥伴和團體合作，舉辦工作坊，讓公眾一同參與藝術活動，與藝術互動，達到藝術共賞。一系列的過程，讓她對雕塑二字有所體會，雕的是讓參與者放下創傷，塑的是經過藝術的洗禮。為人生增添色彩。



下一場【藝術人生】系列講座將於八月中旬舉辦，敬請留意。



(特約)