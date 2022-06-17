HIBOR升至0.6厘 實際供樓利率1.9厘（不斷更新）
股樓投資 14:38 2022/06/17
美國踏入加息周期，雖然香港銀行至今（6月17日）未有跟隨加息，但與業主供樓開支相關的一個月銀行同業拆息（HIBOR）反覆上升，最新（6月17日）報0.6厘。
目前銀行新造H按低至H+1.3%，以貸款額500萬元、還款期30年計，實際息率為1.9厘，每月供款為18,232元。
|日期
|一個月HIBOR
|實際樓按息率
|每月供款*
|6月17日
|0.60厘
|1.9厘
|18,232元
|6月16日
|0.58厘
|1.88厘
|18,182元
|6月15日
|0.52厘
|1.82厘
|18,034元
|6月14日
|0.38厘
|1.68厘
|17,691元
|6月13日
|0.31厘
|1.61厘
|17,521元
|6月10日
|0.27厘
|1.57厘
|17,424元
|6月9日
|0.27厘
|1.57厘
|17,424元
|6月8日
|0.26厘
|1.56厘
|17,400元
|*每月供款以H+1.3%計劃，貸款額500萬元、還款期30年計
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市場人士認為，即使港元拆息持續上升，亦只不過由超低息，變成低息，更重要的是，香港銀行體系結餘資金充裕，沒有必要跟着美國的加息幅度，所以對香港樓市影響有限。不過，市場人士亦提醒，在加息期內，有意置業者要留意自己的負擔能力，時刻作出風險管理。
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撰文 : 黃卓賢