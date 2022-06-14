HIBOR升至0.52厘　創19個半月新高　供樓利率報1.82厘（6月15日更新）

美國踏入加息周期，雖然香港銀行至今（6月14日）未有跟隨加息，但與業主供樓開支相關的一個月銀行同業拆息（HIBOR）反覆上升，最新（6月14日）報0.38厘，創自2020年10月30日，即19個半月新高。

6月15日更新︰目前銀行新造H按低至1+1.3%，以貸款額500萬元、還款期30年計，實際息率為1.82厘，每月供款為18,034元。

日期 一個月HIBOR 實際樓按息率 每月供款* 6月15日 0.52厘 1.82厘 18,034元 6月14日 0.38厘 1.68厘 17,691元 6月13日 0.31厘 1.61厘 17,521元 6月10日 0.27厘 1.57厘 17,424元 6月9日 0.27厘 1.57厘 17,424元 6月8日 0.26厘 1.56厘 17,400元 *每月供款以H+1.3%計劃，貸款額500萬元、還款期30年計

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市場人士認為，即使港元拆息持續上升，亦只不過由超低息，變成低息，更重要的是，香港銀行體系結餘資金充裕，沒有必要跟着美國的加息幅度，所以對香港樓市影響有限。不過，市場人士亦提醒，在加息期內，有意置業者要留意自己的負擔能力，時刻作出風險管理。

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