一個月HIBOR升轉跌　實際供樓利率2.08厘（不斷更新）

與業主供樓開支相關的一個月銀行同業拆息（HIBOR）最新（7月7日）報0.78厘。目前銀行新造H按低至H+1.3%，以貸款額500萬元、還款期30年計，實際息率為2.08厘，每月供款為18,682元。

日期 一個月HIBOR 實際樓按息率 每月供款* 7月7日 0.78厘 2.08厘 18,682元 7月6日 0.83厘 2.13厘 18,808元 7月5日 0.79厘 2.09厘 18,707元 7月4日 0.85厘 2.15厘 18,858元 6月30日 0.87厘 2.17厘 18,909元 6月29日 0.88厘 2.18厘 18,934元 6月28日 0.89厘 2.19厘 18,960元 6月27日 0.90厘 2.2厘 18,985元 6月24日 0.88厘 2.18厘 18,934元 6月23日 0.82厘 2.12厘 18,782元 6月22日 0.71厘 2.01厘 18,506元 6月21日 0.65厘 1.95厘 18,356元 6月20日 0.61厘 1.91厘 18,257元 6月17日 0.60厘 1.9厘 18,232元 6月16日 0.58厘 1.88厘 18,182元 6月15日 0.52厘 1.82厘 18,034元 6月14日 0.38厘 1.68厘 17,691元 6月13日 0.31厘 1.61厘 17,521元 6月10日 0.27厘 1.57厘 17,424元 6月9日 0.27厘 1.57厘 17,424元 6月8日 0.26厘 1.56厘 17,400元 *每月供款以H+1.3%計劃，貸款額500萬元、還款期30年計

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市場人士認為，即使港元拆息持續上升，亦只不過由超低息，變成低息，更重要的是，香港銀行體系結餘資金充裕，沒有必要跟着美國的加息幅度，所以對香港樓市影響有限。不過，市場人士亦提醒，在加息期內，有意置業者要留意自己的負擔能力，時刻作出風險管理。

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