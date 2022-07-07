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一個月HIBOR升轉跌　實際供樓利率2.08厘（不斷更新）

股樓投資 12:23 2022/07/07

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與業主供樓開支相關的一個月銀行同業拆息（HIBOR）最新（7月7日）報0.78厘。目前銀行新造H按低至H+1.3%，以貸款額500萬元、還款期30年計，實際息率為2.08厘，每月供款為18,682元。

日期 一個月HIBOR 實際樓按息率 每月供款*
7月7日 0.78厘 2.08厘 18,682元
7月6日 0.83厘 2.13厘 18,808元
7月5日 0.79厘 2.09厘 18,707元
7月4日 0.85厘 2.15厘 18,858元
6月30日 0.87厘 2.17厘 18,909元
6月29日 0.88厘 2.18厘 18,934元
6月28日 0.89厘 2.19厘 18,960元
6月27日 0.90厘 2.2厘 18,985元
6月24日 0.88厘 2.18厘 18,934元
6月23日 0.82厘 2.12厘 18,782元
6月22日 0.71厘 2.01厘 18,506元
6月21日 0.65厘 1.95厘 18,356元
6月20日 0.61厘 1.91厘 18,257元
6月17日 0.60厘 1.9厘 18,232元
6月16日 0.58厘 1.88厘 18,182元
6月15日 0.52厘 1.82厘 18,034元
6月14日 0.38厘 1.68厘 17,691元
6月13日 0.31厘 1.61厘 17,521元
6月10日 0.27厘 1.57厘 17,424元
6月9日 0.27厘 1.57厘 17,424元
6月8日 0.26厘 1.56厘 17,400元
*每月供款以H+1.3%計劃，貸款額500萬元、還款期30年計

    點擊圖片放大
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市場人士認為，即使港元拆息持續上升，亦只不過由超低息，變成低息，更重要的是，香港銀行體系結餘資金充裕，沒有必要跟着美國的加息幅度，所以對香港樓市影響有限。不過，市場人士亦提醒，在加息期內，有意置業者要留意自己的負擔能力，時刻作出風險管理。

同場加映【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

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撰文 : 黃卓賢

H按 加息 香港物業 拆息

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