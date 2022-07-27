【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化

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【飛鶴6186】最新業績低於預期 飛鶴被下調評級
今年美國加息3次，合共1.5厘。雖然香港銀行仍未上調最優惠利率（P），但與業主供樓開支相關的一個月銀行同業拆息（HIBOR）逐步攀升，最新（7月27日）報1.31厘。
目前銀行新造H按低至H+1.3%，以貸款額500萬元、還款期30年計，實際息率為2.61厘，超過2.5厘的封頂息率。由於設有封頂機制，雖然實際息率超過2.5厘的封頂位，但供樓利率仍以2.5厘計算。換言之，每月供款為19,756元。
|日期
|一個月HIBOR
|實際樓按息率
|每月供款*
|7月27日
|1.31
|2.61厘
|19,756元
|7月26日
|1.19厘
|2.49厘
|19,730元
|7月25日
|1.06厘
|2.36厘
|19,394元
|7月22日
|1.01厘
|2.31厘
|19,266元
|7月21日
|0.95厘
|2.25厘
|19,112元
|7月20日
|0.92厘
|2.22厘
|19,036元
|7月19日
|0.86厘
|2.16厘
|18,884元
|7月18日
|0.79厘
|2.09厘
|18,707元
|7月15日
|0.75厘
|2.05厘
|18,606元
|7月14日
|0.75厘
|2.05厘
|18,606元
|7月13日
|0.72厘
|2.02厘
|18,531元
|7月12日
|0.73厘
|2.03厘
|18,556元
|7月11日
|0.73厘
|2.03厘
|18,556元
|7月8日
|0.74厘
|2.04厘
|18,581元
|7月7日
|0.78厘
|2.08厘
|18,682元
|7月6日
|0.83厘
|2.13厘
|18,808元
|7月5日
|0.79厘
|2.09厘
|18,707元
|7月4日
|0.85厘
|2.15厘
|18,858元
|6月30日
|0.87厘
|2.17厘
|18,909元
|6月29日
|0.88厘
|2.18厘
|18,934元
|6月28日
|0.89厘
|2.19厘
|18,960元
|6月27日
|0.90厘
|2.2厘
|18,985元
|6月24日
|0.88厘
|2.18厘
|18,934元
|6月23日
|0.82厘
|2.12厘
|18,782元
|6月22日
|0.71厘
|2.01厘
|18,506元
|6月21日
|0.65厘
|1.95厘
|18,356元
|6月20日
|0.61厘
|1.91厘
|18,257元
|6月17日
|0.60厘
|1.9厘
|18,232元
|6月16日
|0.58厘
|1.88厘
|18,182元
|6月15日
|0.52厘
|1.82厘
|18,034元
|6月14日
|0.38厘
|1.68厘
|17,691元
|6月13日
|0.31厘
|1.61厘
|17,521元
|6月10日
|0.27厘
|1.57厘
|17,424元
|6月9日
|0.27厘
|1.57厘
|17,424元
|6月8日
|0.26厘
|1.56厘
|17,400元
|6月7日
|0.25厘
|1.55厘
|17,376元
|6月6日
|0.24厘
|1.54厘
|17,352元
|6月2日
|0.24厘
|1.54厘
|17,352元
|6月1日
|0.23厘
|1.53厘
|17,328元
|*每月供款以H+1.3%計劃，貸款額500萬元、還款期30年計
中原按揭董事總經理王美鳳說，香港銀行體系結餘已由去年高位減少近3,000億元，至約1,652.6億元，加上在美息升勢下，港息仍明顯未追上美息升幅，相信HIBOR升勢將持續。
她續說，目前拆息已升穿H按封頂息率，但在加P之前，供樓人士之按息仍以封頂息率（以P按為基準，現普遍為2.5%）計算，但穿封頂後，資金成本及息率上升之壓力由銀行承擔，加上最近定存息競爭亦令資金成本上升，估計將再有銀行上調新造按揭客戶的H按封頂息率，以紓緩息差收窄之壓力，及減低資金成本上升之影響。
市場人士認為，即使港元拆息持續上升，亦只不過由超低息，變成低息，更重要的是，香港銀行體系結餘資金充裕，沒有必要跟着美國的加息幅度，所以對香港樓市影響有限。不過，市場人士亦提醒，在加息期內，有意置業者要留意自己的負擔能力，時刻作出風險管理。
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撰文 : 黃卓賢