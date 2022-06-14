英國將驅逐難民至盧旺達 查理斯私下批評被轟干政

英國政府4月宣布將偷渡入境尋求庇護的難民送至東非國家盧旺達後，有團體入稟希望法院頒禁制令。英國高等法院及上訴法院相繼駁回要求，英國政府可按計劃遣送非法移民。英國王儲查理斯據報私下批評這項決定，但其後被批指無權表態干政。

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英國上訴法院周一（13日）駁回慈善機構及工會訴求，拒絕頒發臨時禁令阻止政府行動，維持高等法院上周五（10日）的裁決。英國政府最快於當地時間周二（14日），遣送首批非法入境尋求庇護的難民往盧旺達。

法官Rabinder Singh表示，高等法院法官判決明確而詳細，上訴法院不能干涉相關決定，並禁止案件再度上訴。高等法院法官Jonathan Swift指，每名被遣送的難民都有機會接觸律師，及對其被逐出境的決定提出質疑。

英國政府原定首批驅逐37人，但慈善機構Care4Calais表示，人數已減少至8人。

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英國《泰晤士報》引述消息人士報道，查理斯（Prince Charles）私下表態反對政府遣送難民至盧旺達，稱對做法感到震驚及非常失望。但英國王室向來不應干政或表態評論政治，報道隨即引來大量關注。

前英國脫歐黨魁法拉奇（Nigel Farage）在社交平台Twitter上批評，除非查理斯希望摧毀君主制，否則他最好盡快收聲。

但同時亦有人稱讚查理斯，工黨議員Diane Abbott於Twitter上載一張查理斯的圖片，並指他對相關政策的反應完全正確。

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責任編輯：李俊儀