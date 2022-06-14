【著數優惠】「賞你遊」最後一批行程登場 包括水上的士維港遊 南丫島漁民體驗 6.15早上10時起可報名

香港旅遊發展局（旅發局）「夏日同賞·就在香港」推廣新一輪「賞你遊香港」，周二（14日）推出最後一批逾40個精彩行程，於周三（15日）

上午 10 時起，根據活動網站上的指定方式，直接向相關旅行社報名。

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連同早前已推出的首兩批行程，本輪「賞你遊香港」合共推出 6 萬個本地遊的名額。最後一批行程同樣圍繞「探索文化」﹑「大城小區」﹑「維港秘景」及「尋覓美食」四大主題，不論免費或付費升級之選，均涵蓋多元化體驗，包括：親手制作傳統茶粿﹑新興藝術「圓圈繪畫（Circle Painting）」體驗、水上的士暢遊維港等，另外亦會帶團友參觀老字號醬園﹑傳統花炮博物館﹑西貢秘景打卡等，適合一家大小共同參與。

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部分本地團也繼續以特色餐飲作招徠，酒店自助午或晚餐﹑日韓燒烤﹑台式火鍋﹑滬菜﹑點心放題﹑地道海鮮﹑主題餐廳等，應有盡有，市民可瀏覽活動網站（https://www.holidayhk.com/local-tours）參閱更多詳情。

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市民憑最多兩張於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元的機印收據（2021年12月10日或之後發出），可免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加升級之選的行程。各旅行團名額有限，先到先得。

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成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付每人100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。為符合政府最新的防疫

要求，所有參與「賞你遊香港」的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》。所有旅行團參加者均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，部分旅行社會要求團友在報名時出示「疫苗通行證」紀錄，或在出發前自行接受快速檢測。

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活動網址：https://www.holidayhk.com/local-tours

旅發局查詢熱線：2807 6100

電郵：localtours@hktb.com

(星期一至五早上 9 時至下午 6 時及星期六早上 9 時至下午 1 時，星期日及公眾假期除外）

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記者：陳詠妍