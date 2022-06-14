【職場調查】38%港僱主料未來3個月增聘員工　全球現人才荒　

▲ ManpowerGroup今（14日）公布本港第三季就業展望指數報告，顯示來年淨就業展望指數為11%，結果顯示香港僱主預期來季招聘意欲審慎樂觀。（譚以諾攝）

ManpowerGroup今（14日）公布本港第三季就業展望指數報告，顯示來年淨就業展望指數為11%，結果顯示香港僱主預期來季招聘意欲審慎樂觀。

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據季節性調整的數據顯示，來季淨就業展望指數為+11%。受訪的515名僱主中，38%預算未來3個月將增加人手，表示縮減人手則有27%；而34%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。



萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，在全球訪問的40個國家和地區中（共40,353名僱主），全球淨就業前景亦錄+33%，較第二季上升4%，按年增長18%。而全球人才短缺更是16年以來最高，尤其於資訊科技及通訊媒體業、銀行、金融、保險及房地產業等。僱主很多時需於短時間內大量聘請不同方面的人才及填補員工空缺，令靈活用工的需求持續增長。

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受訪香港僱主認為頭5大人才短缺職位 1 資訊科技 49% 2 銷售及市場推廣 30% 3 製造及生產 27% 4 行政及辦公室支援 26% 5 營運及物流業 23%

香港各行業就業展望指數 銀行、金融、保險及房地產業 9% 建造業 19% 教育、醫療保健、社會工作及政府 -6% 資訊科技及通訊媒體業 31% 製造業 -2% 非牟利 0% 餐飲及酒店業 24% 批發及零售業 7%

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記者：黃顯晴

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